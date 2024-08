'Ik heb hem in elk geval niet benaderd' - Verhaal van oud-bondscoach Nederlands Elftal Louis van Gaal over Bayern München wordt al snel tegengesproken

Louis van Gaal baarde vrijdagavond aan tafel bij Humberto Tan opzien met de onthulling dat hij deze zomer kon terugkeren als trainer van Bayern München, maar de Duitse topclub herkent zich niet in dat verhaal. Het wordt tegengesproken door sportief directeur Max Eberl.

Eberl wordt op een persmoment gevraagd naar het verhaal van Van Gaal. "Ik weet het niet", reageert de directeur van Bayern. "Ik heb hem in ieder geval niet benaderd."

Bayern had deze zomer grote moeite om een nieuwe hoofdtrainer te vinden, nadat afscheid was genomen van Thomas Tuchel. "Ik ga geen clubcoach meer worden, maar ik ben nog gevraagd door Bayern München", zei Van Gaal vrijdag bij Humberto à Paris.

"Daar was ik wel heel verrast door." Bayern ging uiteindelijk, na de afwijzing van onder meer Van Gaal, voor Vincent Kompany. Dat Van Gaal benaderd is, wist de buitenwereld niet. "Dat hoeft toch ook niet?"

Van Gaal was tussen de zomers van 2009 en 2011 al trainer van Bayern. De Amsterdammer leidde der Rekordmeister naar de nationale dubbel in het seizoen 2009/10. Ook werd dat seizoen de Champions League-finale bereikt, die in Madrid verloren ging tegen het Inter van Wesley Sneijder.

"Maar in principe zal ik clubcoach niet meer doen", zei Van Gaal vrijdag. "Als bondscoach ben je acht periodes bezig en gedurende het jaar ben je met je staf aan het scouten. Dus dat zou nog kunnen."