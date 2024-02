‘Ik heb bij Virgil van Dijk altijd het gevoel dat hij wat te gemakzuchtig is’

Cedric van der Gun vindt Virgil van Dijk soms te gemakzuchtig opereren in de verdediging van Liverpool. De oud-speler, tegenwoordig werkzaam als analist, is van mening dat de Oranje-international in de herfst van zijn loopbaan nog steeds onderdelen in zijn spel kan verbeteren.

"Op 32-jarige leeftijd is het niet vanzelfsprekend dat je nog echt op de top zit", analyseert Van der Gun in de studio van Viaplay. "Want veel jongens zie je op 32-jarige leeftijd echt wel afzakken."

"Maar ik denk dat hij alle voorwaarden heeft om nog steeds dat niveau te hebben", weigert de oud-middenvelder van onder meer Ajax en FC Utrecht Van Dijk, die op Anfield vastligt tot medio 2025, nu al af te schrijven.

"Alleen heb ik bij hem altijd het gevoel dat hij op momenten wat te gemakzuchtig is. Zeker met dat stappen. Hij is zó sterk en snel...", aldus Van der Gun, die direct aangeeft wat Van Dijk beter kan doen. "Aston Villa zet tachtig keer de tegenstander buitenspel. Daar zie je alles en iedereen op hetzelfde moment reageren."

Hoe kijkt Cedric van der Gun naar Virgil van Dijk de laatste tijd: ?? "Bij hem ik altijd het gevoel dat hij wat te gemakzuchtig is op momenten."#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 10, 2024

"Van Dijk besluit zelf te stappen. Hij weet helemaal niet of Joe Gomez in de lijn staat. Hij stapt alleen maar omdat hij denkt: Ja, dan hoef ik eigenlijk niet die 15, 20 meter te rennen. Terwijl ik denk: Waarom zou je die 15 meter niet rennen als je zó sterk en snel bent?"

Blunder

Van Dijk zag er vorige week niet goed uit bij de 2-1 van Gabriel Martinelli in de topper tegen Arsenal (3-1). De verdediger liet een lange bal van achteruit lopen voor doelman Alisson Becker, die echter over de bal sprong en zo Martinelli in staat stelde om te scoren.

"Het is een lange bal waarbij ik uiteindelijk de beslissing neem om de bal te laten stuiteren en mijn lichaam ertussen zet", verklaarde Van Dijk de miscommunicatie met Alisson na afloop in gesprek met Viaplay. "Uiteindelijk een kleine botsing met Alisson, ik voelde zijn knie tegen mijn bovenbeen."

"Pff, het mag niet. Ik maak de verkeerde keuze", aldus de schuldbewuste Van Dijk. "Het gaat zo snel en achteraf kun je zeggen dat ik hem weg moet koppen. En dan gebeurt dat niet. Maar helaas gebeurt het ook in het voetbal soms."

