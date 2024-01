â€˜Ik heb ademloos naar hem zitten kijken, FC Twente heeft goudmijn in selectie'

‘Ik heb ademloos naar hem zitten kijken, FC Twente heeft goudmijn in selectie'

Leon ten Voorde is diep onder de indruk van Sem Steijn. In de podcast FC Afkicken deelt de clubwatcher van FC Twente een anekdote van de veelscorende middenvelder. "Ik heb heel wat topspelers gezien bij Twente en bij het Nederlands elftal, maar zoiets eigenlijk nog nooit."

"Acht van de tien keer na afloop van de training is Sem Steijn aan het afwerken. Dat is geweldig om te zien", begint Ten Voorde zijn lofzang over de 22-jarige Hagenaar.

"Ik heb heel wat topspelers gezien bij Twente en bij het Nederlands elftal, maar ik heb eigenlijk nog nooit iemand gezien die zo'n rendement heeft bij het afwerken."

"Ik heb een keer tien minuten ademloos zitten kijken naar een afwerkoefening van hem. Toen schoot hij (in die tien minuten, red.) één bal mis. Hij trainde toen op Lars Unnerstall", gaat de clubwatcher verder.

"En dat is niet bepaald de koekenbakker van de Eredivisie... Hij schoot gewonnen alles binnen. Hij heeft het niet nodig om dwingend aanwezig te zijn om toch een ongekend hoog rendement te hebben."

"Als hij zo doorgaat met dit soort cijfers dan denk ik dat FC Twente in de zomer een goudmijntje in handen heeft", besluit een enthousiaste Ten Voorde. Steijn was dit seizoen al goed voor tien doelpunten in Enschedese dienst. In zestien duels kwam hij verder tot twee assists.

Op de van ADO Den Haag transfervrij overgenomen Steijn hoopt Twente flink te verdienen. Hij staat nog tot medio 2025 op de loonlijst van de huidige nummer drie van de Eredivisie.

