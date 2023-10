‘Ik had wel verwacht dat hij meteen een basisplaats zou krijgen bij Ajax’

Georges Mikautadze was afgelopen seizoen de grote smaakmaker bij het Franse FC Metz, maar zover is hij bij Ajax nog lang niet. Maurice Steijn ziet in de aanwinst van zestien miljoen euro voorlopig nog geen basisspeler. Shota Arveladze, die eveneens Georgische roots heeft en Ajax tussen 1997 en 2001 diende, houdt desondanks vertrouwen in de kwaliteiten van de pas 22-jarige Mikautadze.

"Ajax heeft acht wedstrijden gespeeld en daarvan speelde Mikautadze er maar vier, waarvan drie als invaller. Dus je kunt het hem niet kwalijk nemen, want hij speelt gewoon niet", verzucht Arveladze in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Ik had wel verwacht dat hij meteen een basisplaats zou krijgen. Mikautadze kan scoren, dat heeft bij de nationale ploeg wel laten zien." De miljoenenaanwinst scoorde onlangs viermaal voor Georgië in de met 8-0 gewonnen oefeninterland tegen Thailand.

Volgens Arveladze is Mikautadze een solist die ruimte moet krijgen om acties te maken. "Een beetje als Luis Suárez, die uit het niets iets kan creëren. Een doelpunt maken vanuit een hoek van waaruit je normaal gesproken niet kunt scoren. Ik kan me niet herinneren dat Ajax in het verleden zulke spelers had. Hij beweegt snel en slim, rent veel en kan daardoor een plaag voor de verdediging zijn", prijst de oud-Ajacied zijn landgenoot aan bij Steijn.

"Mikautadze is goed in het maken van doelpunten en zal dat ook bij Ajax nog genoeg gaan doen. Ik denk niet dat Ajax zomaar zestien miljoen euro uit kan geven, dus ze moeten erg overtuigd zijn van een speler die hele goede statistieken heeft", aldus de hoopvolle Arveladze, die aan de andere kant ook weet dat Mikautadze het allemaal zelf moet doen in Amsterdam. "Georges heeft een goed karakter en weet waarom hij nu bij Ajax is. Er is nog zoveel tijd om te bewijzen wat hij kan."

Arveladze weet uit ervaring dat nieuwe spelers tijd moet krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe werkomgeving. "In mijn periode bij Ajax hadden we Chivu, Maxwell, Ibrahimovic en Mido.. Die hadden ook hun aanpassingsproblemen en de resultaten waren niet goed. Na een tijdje lieten ze zien wat ze konden en begon het te lopen bij Ajax. Soms is het goed om ze uit hun comfortzone te jagen, als signaal dat ze meer moeten doen."

Volgens de oud-spits van Ajax, die in Nederland ook voor AZ uitkwam, is het te makkelijk om in tijden van crisis naar de trainer of het bestuur te wijzen. "Als het niet werkt, moet je meer doen. Soms is het goed om een bepaalde periode af te sluiten. Ajax heeft fantastisch gepresteerd in Europa, in de periode dat Edwin en Marc (Van der Sar en Overmars, red.) nog bij de club waren. Nu moet je weer opnieuw beginnen en dat realiseert iedereen zich."

Weer op de bank?

Het lijkt erop dat Mikautadze zondag tegen FC Utrecht wederom een reserverol gaat vervullen bij het kwakkelende Ajax. De voorhoede van de bezoekers uit Amsterdam bestaat naar verwachting uit Carlos Forbs, Brian Brobbey en Steven Bergwijn. Mikautadze werd in de laatste wedstrijd van Ajax in de Eredivisie, de 1-2 nederlaag tegen AZ, als invaller gebruikt door Steijn.