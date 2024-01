‘Ik ga er niet voor liggen als een club 60 miljoen euro biedt op Gimenez’

Arne Slot gaat niets dwarsliggen als Feyenoord een zeer lucratief bod op Santiago Gimenez ontvangt in de komende periode. De trainer van de Rotterdammers weet dat het zo werkt in de voetballerij en acht Feyenoord daarnaast prima in staat om een eventueel vertrek van de Mexicaanse spits op te vangen.

Slot is zeer te spreken over de breedte van zijn selectie. Een groot verschil met toen hij medio 2021 arriveerde in De Kuip. "Daarin is ook geïnvesteerd. Voor de lange termijn heel prettig. Wij als staf zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat als Giménez weggaat, Ueda in staat moet zijn er ook heel veel te maken in de Eredivisie", zo klinkt het in gesprek met Voetbal International.

Gimenez staat op twintig goals voor Feyenoord en wordt vooral daarom al het hele seizoen in verband gebracht met tal van grote clubs uit Europa. Slot weet dan ook dat zijn topschutter normaal gesproken op korte termijn vertrekt, mits er een goed bod binnenkomt in Rotterdam-Zuid.

"Stel dat er nu een club komt voor Santiago Giménez die zestig miljoen euro biedt en de club gaat akkoord, dan ga ik er niet voor liggen", erkent de realistische coach van Feyenoord. "Dat kan ik niet eens. Als het goed is voor Feyenoord en de speler wil het graag, wat zou ik dan tegenstribbelen?"

Slot weet dat ook Mats Wieffer goed in de Europese markt ligt. FC Barcelona, Atlético Madrid en Napoli zijn al met de middenvelder in verband gebracht. Een eerste bod op de controleur blijft voorlopig echter nog uit.

"Ramiz Zerrouki zit er nu al zo dicht tegenaan, dat we de zekerheid hebben dat we met hem ook al een hele goede vervanger in huis hebben, mocht Wieffer vertrekken."

"Dat is een voordeel én een bevestiging dat we als club stappen blijven maken, alleen ziet de buitenwereld ons boven of naast PSV en Ajax zweven, terwijl we financieel nog steeds achterlopen op die clubs", benadrukt Slot nog eens het verschil met de overige topclubs op financieel vlak.

