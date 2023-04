‘Ik ga al vijftig jaar mee, maar zo slecht als dit heb ik Ajax nog nooit gezien’

Willy en René van de Kerkhof zijn geschrokken van het spel van Ajax afgelopen zondag, zo hebben de broers gezegd in de Willy & René-podcast van Omroep Brabant. De ploeg van John Heitinga verloor in het Philips Stadion met 3-0 van PSV en lijkt als derde, of misschien zelfs vierde, te gaan eindigen dit seizoen. Volgens René is dit het slechtste Ajax dat hij in vijftig jaar tijd heeft gezien.

“Het had wel 7-1 kunnen worden als je kijkt naar de hoeveelheid kansen die PSV gehad heeft”, begint Willy aan zijn betoog. “Bij Ajax leken ze niet te beseffen dat er enorme belangen op het spel stonden. Dat was bij PSV wel het geval. Het is wel te makkelijk enkel te zeggen dat Ajax zo slecht was. Het kwam ook door PSV dat Ajax zo zwak speelde.” Willy deelt ook complimenten uit aan Jordan Teze, waar hij vorige week na de 2-3 gewonnen wedstrijd tegen FC Volendam nog kritiek op uitte. “Zelfs hij was goed.”

Tweelingbroer René is ook niet terughoudend als het gaat om het spel van de Amsterdammers. “Ajax was echt erbarmelijk. Het zit als los zand aan elkaar. Ik ga al vijftig jaar mee en ik heb Ajax nog nooit zo slecht zien spelen als afgelopen weekend.” Ook Dusan Tadic en Steven Berghuis moeten het ontgelden in de podcast. “Wat een irritante voetballertjes. Zo’n elleboogstoot van Berghuis slaat nergens op. Zij raken zo snel geïrriteerd. Ze hebben dat helemaal niet nodig, want ze kunnen gewoon heel goed voetballen."

Volgende week treffen PSV en Ajax elkaar weer, wanneer de finale van de TOTO KNVB Beker op het programma staat. De PSV-iconen worden het niet eens wie de favoriet is om de prijs mee naar huis te nemen. Volgens Willy zal de 3-0 zege van PSV de Eindhovenaren alleen maar meer vertrouwen hebben gegeven in aanloop naar de finale. Volgens René is de uitslag van afgelopen speelronde juist een voordeel voor Ajax. “Als wij vroeger van Ajax verloren, wilden we het de volgende keer per se rechtzetten. Dat heeft Ajax nu. Het wordt een lastige finale, al denk ik wel dat PSV wint.”