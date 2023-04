‘Ik denk goed nieuws te hebben: Slot heeft zijn woord gegeven aan Feyenoord’

Maandag, 17 april 2023 om 12:10 • Guy Habets

Arne Slot is ook volgend seizoen de trainer van Feyenoord, zo denkt Hugo Borst te weten. De columnist van het Algemeen Dagblad zegt in zijn wekelijkse verhaal dat de oefenmeester uit Bergentheim 'zijn woord heeft gegeven' aan algemeen directeur Dennis te Kloese. Slot zou in de belangstelling staan van diverse clubs uit de Premier League.

Borst heeft van horen zeggen dat Slot ook volgend jaar de scepter zwaait in De Kuip. "Ik ga het vanaf hier over Arne Slot hebben, over wie ik goed nieuws denk te hebben", zo valt er te lezen in het AD. "Slot schijnt zijn woord te hebben gegeven aan Dennis te Kloese, algemeen directeur van Feyenoord. Arne blijft trainer volgend jaar." Dat zou betekenen dat de succescoach van de Rotterdammers de lokroep uit de Premier League weerstaat.

Daar werd eerder al aan hem getrokken door Leeds United en na het ontslag van Antonio Conte bij Tottenham Hotspur zingt de naam van Slot ook in Noord-Londen rond. Daarnaast staat de voormalig middenvelder ook op de lijstjes bij West Ham United en Crystal Palace. De coach zou dus echter al aangegeven hebben bij Feyenoord dat hij volgend seizoen hoe dan ook trainer wil blijven bij de Club van Zuid. Dit seizoen is Slot met zijn team nog in de race om de Europa League te winnen en lijkt hij hard op weg naar het landskampioenschap.

Slot, die nog tot medio 2025 vastligt in De Kuip, begon zijn trainersloopbaan bij PEC Zwolle. Daar was hij jeugdtrainer, tot SC Cambuur in 2014 bij hem aanklopte. In Leeuwarden fungeerde Slot eerst als assistent-trainer en daarna als hoofdtrainer. AZ haalde Slot in 2017 vervolgens naar Alkmaar om John van den Brom te assisteren, waarna hij in 2019 het stokje overnam. Momenteel is de coach uit Bergentheim al ruim anderhalf jaar de eindverantwoordelijke bij Feyenoord.