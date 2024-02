‘Ik denk dat Rijkhoff nog achter Akpom komt in hiërarchie van Ajax-spitsen'

Valentijn Driessen tempert de verwachtingen rondom Julian Rijkhoff, die Borussia Dortmund voor een vaste transfersom van 1,4 miljoen euro inruilt voor zijn oude liefde Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf denkt dat de spits rustig gebracht zal worden door trainer John van 't Schip.

Driessen krijgt in een video-item van de krant de vraag wat Rijkhoff kan toevoegen aan Ajax. "Dat zou ik echt niet weten", antwoordt de ervaren voetbalvolger. "Ik begrijp dat ze hem dolgraag willen hebben en ik denk dat het een spits voor de toekomst is."

"Hij heeft eerder al in de jeugd van Ajax gespeeld en toen was het eigenlijk een supertalent. Hij is naar Dortmund vertrokken omdat Ajax toch te weinig heil in hem zag. En nu is hij dus teruggehaald voor een paar miljoen en waarschijnlijk zien de huidige beleidsbepalers wel toekomst in hem", is Driessen optimistisch gestemd over de terugkeer van Rijkhoff in Amsterdam.

"Maar het is niet iemand die direct Brobbey kan vervangen", is Driessen aan de andere kant ook sceptisch. "En ik denk dat hij zelfs nog achter Akpom komt in de hiërarchie van de spitsen bij Ajax. Ik denk dat het echt een jongen voor de toekomst is, die nu relatief goedkoop viel op te halen."

"We zullen moeten afwachten of dat inderdaad het geval is. Maar hij zal denk ik het meeste spelen bij Jong Ajax en niet in Ajax 1", zo besluit de chef voetbal zijn analyse over de naderende komst van Rijkhoff naar Ajax.

Ajax neemt Rijkhoff dus voor een vaste transfersom van 1,4 miljoen euro over van Dortmund, zo meldt journalist Mike Verweij van De Telegraaf. Dat bedrag kan middels bonussen nog oplopen tot 2,5 miljoen euro.

De negentienjarige spits gaat donderdag een contract tot medio 2028 ondertekenen in de Johan Cruijff ArenA. De verwachting is dat Ajax donderdag nog melding maakt van de terugkeer van Rijkhoff.

De goaltjesdief heeft zich op Sportcomplex De Toekomst gemeld voor de laatste fysieke tests en wordt ook nog in het Amsterdamse UMC onderzocht. Als alles in orde is, mag Rijkhoff zich de komende 4,5 jaar Ajacied noemen.

