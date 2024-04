‘Ik denk dat Feyenoord gefileerd wordt door Ajax. Een nulletje of drie’

Ajax neemt het zondag op tegen Feyenoord. De Amsterdammers reizen als underdog af naar De Kuip, maar desondanks heerst er het nodige optimisme bij de supporters. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters peilt de stemming bij de Johan Cruijff ArenA.

"Het is een moeilijke tijd waar we doorheen gaan, maar ik hoop nog op die vierde plek misschien", zegt een Ajax-fan. Een ander heeft niet door dat Ajax dit seizoen geen kampioen meer kán worden. "Ik hoop natuurlijk dat we eerste worden, maar het lijkt... Dat wordt moeilijk. Ik denk derde."

Weer een ander, beter bekend als Curaçao dushi, denkt dat Ajax vierde gaat worden. Bovendien denkt hij dat Ajax er zondag met de zege vandoor gaat in de Klassieker. "Ik denk dat Feyenoord gefileerd wordt. Een nulletje of drie." De supporter die nog hoopt(e) op het kampioenschap heeft er nóg meer vertrouwen in. "5-0. Voor Ajax."

De geïnterviewden krijgen ook de vraag of zij liever Sven Mislintat of Maurice Steijn terug zouden zien bij Ajax. "Ik denk dat Steijn minder te verwijten valt dan Mislintat", vertelt een uitgesproken supporter. Een ander is het daarmee eens. "Maar is het een beetje kiezen tussen poep of stront. Je wil het allebei niet." Curaçao dushi zou voor Mislintat gaan. "Zodat we hem kunnen pakken en afgeven bij het politiebureau."

