‘Ik denk dat dit het allerslechtste Ajax is in de clubgeschiedenis. By far’

Rob Jansen denkt dat het huidige Ajax ‘het allerslechtste Ajax is uit de clubgeschiedenis’. Dat zegt de zaakwaarnemer in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Het viertal bespreekt de Europese uitschakeling van de Amsterdammers in de aflevering van deze week en is niet mild. “Het was ontluisterend.”

Ajax maakte in de heenwedstrijd tegen Aston Villa (0-0) een goede indruk, maar ging een week later op bezoek in Birmingham (4-0) hard onderuit waardoor het Conference League-avontuur ten einde kwam. Jansen wist niet wat hij zag vorige week donderdag.

“Die wedstrijd bij Aston Villa, dat was wel voorspelbaar, maar ben je niet geschrokken?”, begint de belangenbehartiger. “Ik ben echt geschrokken. Er waren nog mensen die zeiden: ‘Ja, we hebben een kans...’ Dat is totale onzin.”

“Het was echt ontluisterend, ja. Je kon het inderdaad verwachten en dan alsnog schrik je”, haakt schrijver Michel van Egmond in. Ook René van der Gijp zag dat Ajax niet thuis gaf in Engeland. “We hadden toch wel het idee dat als je het thuis al heel moeilijk hebt tegen Fortuna Sittard (2-2, red.)...”

“Het is ook ontluisterend hóé het gebeurt”, zegt Jansen. “Ja, het is heel ontluisterend”, reageert Gijp. Jansen vervolgt: “Ik denk dat als Aston Villa er nog een versnelling bovenop gooit, dan gaat Ajax met 8-0 weg. Ik had het idee dat sommigen van hen ook verbaasd waren en dachten: oké....”

“Die verdediging van Ajax, dat wegglijden en een bal niet over vijf meter kunnen spelen... Het is vreselijk. Ik denk dat dit het aller, aller, allerslechtste Ajax is in de clubgeschiedenis. By far”, aldus Jansen.

Kroes begint aan monsterklus

Alex Kroes, de nieuwe algemeen directeur van Ajax, is inmiddels begonnen aan zijn monsterklus in Amsterdam. “Hij kan zijn borst gaan natmaken”, zegt Jansen. “Daar word ik zo moe van, van Alex Kroes”, reageert Kieft.

“Daar kan hij niks aan doen. Hij zit daar op die tribune en wordt de hele tijd in beeld gebracht. Daar heeft hij geen invloed op”, vindt Van Egmond.

Jansen kent Kroes en denkt dat hij het in zich heeft om Ajax weer op de rit te krijgen. “Als iemand het kan doen... Met zijn staat van dienst en wat hij heeft gedaan... Hij heeft ook nog een Ajax-hart, dat speelt ook nog wel een beetje mee.”

