‘Ik denk dat de commissarissen van Ajax Mislintat verbieden om hem te halen’

Maandag, 21 augustus 2023 om 20:34 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:40

Ajax-watcher Mike Verweij vindt het gek dat Jan van Halst zaterdagavond te gast was bij Ziggo Sport, terwijl Ajax op hetzelfde moment een wedstrijd speelde tegen Excelsior. Dat zegt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Verweij vindt het daarnaast ‘heel raar’ dat Van Halst niet werd gevraagd naar de status van target Eduard Spertsyan en denkt dat de commissarissen het Sven Mislintat verbieden om hem binnen te halen.

“Van Halst stond in de studio van Ziggo Sport”, begint Verweij in de podcast. “Wat ik daarvan vind? Bijzonder. Er zijn best wel vragen te stellen aan Van Halst. Hij zegt dan: ‘Dat is niet mijn taak als commissaris. Daarvoor moet je bij Pier Eringa (de voorzitter van de Raad van Commissarissen, red.) of bij de persvoorlichter zijn. Dan staat hij bij Ziggo, de hoofdsponsor van Ajax. Dan gaat hij daar wél over Ajax staan praten, tijdens Excelsior - Ajax. Hij vertelde dat hij zeer tevreden is over de aankopen. Ajax speelt heel knap gelijk bij Excelsior (2-2), dus die timing was natuurlijk dramatisch”, zegt de clubwatcher.

“Maar het het meest rare vind ik, en dat wat betreft kan Van Halst beter commissaris worden in Noord-Korea, Bas van Veenendaal (de presentator bij Ziggo Sport, red.) moet natuurlijk maar één vraag stellen: ‘Hoe zit het met Spertsyan? En wat vinden de commissarissen daar van?’ Als Van Halst dan toch over Ajax gaat praten, dan moet je die vraag stellen. Maar die wordt natuurlijk niet gesteld bij de hoofdsponsor van Ajax”, vervolgt de journalist, die dat ‘doodzonde’ vindt. “Ik vind het gek dat hij niet bij de wedstrijd tegen Excelsior is, want hij krijgt vijftigduizend euro om commissaris te zijn bij Ajax.”

Valentijn Driessen springt dan in de bres voor Van Halst. “Eén ding ter verdediging van Van Halst: bij Ziggo krijgt hij meer geld. Dat is een veel beter betaalde nevenfunctie van hem. Dus hij kiest gewoon voor het geld van Ziggo.” Presentator Pim Sedee vindt dat het aan een journalist is of hij de vraag over Spertsyan wel of niet stelt aan Van Halst. “Dat wordt van te voren natuurlijk besproken”, zeggen Verweij en Driessen dan tegelijkertijd. “Ik kan er me nog wel iets bij voorstellen dat je als commissaris geen commentaar wil geven”, legt Verweij uit. “Dat laat je aan de voorzitter van de rvc over of aan de persvoorlichter. Maar doe het dan nergens. En niet alleen bij je broodheer.”

“Als je het dan tóch doet, laat dan ook alle vragen stellen die relevant zijn. Dus ook over Spertsyan, want daar had Van Halst eindelijk duidelijkheid over kunnen geven. Ik denk dat de commissarissen Mislintat verbieden om hem te halen, maar dat weet eigenlijk niemand zeker”, vertelt de clubwatcher. “Je hoort af en toe geluiden dat Ajax op de achtergrond nog steeds met Spertsyan bezig is, anderen zeggen: ‘Nee, uitgesloten.’ Dat had Van Halst bij Ziggo heel mooi kunnen vertellen.”