‘Ik dacht: Misschien pas ik wel goed op de plek naast Frenkie de Jong’

Woensdag, 20 september 2023 om 19:40 • Jan Hoeksema • Laatste update: 19:47

Jerdy Schouten speelde in zijn carrière vooralsnog slechts één keer voor het Nederlands elftal. In juni van vorig jaar selecteerde Louis van Gaal de middenvelder voor Oranje en deed Schouten ruim een uur mee tegen Wales (1-2 winst) in de Nations League. De nieuwbakken PSV'er zou graag weer geselecteerd worden. "Misschien pas ik wel goed op de plek naast Frenkie de Jong."

Afgelopen interlandperiode werd Schouten niet bij Oranje gehaald door bondscoach Ronald Koeman, wat voor teleurstelling zorgde bij de controleur. Desondanks keek hij wel naar de interlands van het Nederlands elftal, zo vertelt hij tegenover Voetbal International. "Ik ben voetballer, het zit niet in spelers om naar een wedstrijd te kijken zonder dat je denkt: Hoe had ik het daar gedaan? Een wedstrijdje ontspannen voetbal kijken is al heel wat jaren geleden. Dus ik kijk nu wel iets anders naar Oranje."

Schouten ziet het als een 'missie en een doel' om bij het Nederlands elftal te komen. "En ik geloof erin dat het lukt. Ik denk dat je dat altijd moet uitspreken. Want als je er zelf niet in gelooft, dan gelooft niemand erin. Dus het is zeker één van de doelen die ik hier heb. Zo goed spelen voor PSV dat ik aanmerking kom voor Oranje. Een droom als spelen op een EK wil ik zeker nog graag verwezenlijken", aldus Schouten.

De samenstelling van het middenveld van Oranje onder Koeman was afgelopen interlandperiode een nadrukkelijk aanwezig discussiepunt. "Nu er toch veel te doen blijft over de plek naast Frenkie, denk ik: Had ik toen maar die kans gekregen, dan had ik nu geweten of ik er pas of niet. Maar nu kriebelde het bij mij wel dat ik dacht: Misschien pas ik wel goed op de plek naast Frenkie. Nou, die kans moet ik dan maar verdienen. Maar het is heel simpel: de route naar Oranje gaat via PSV."