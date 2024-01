‘Ik dacht: als Van Persie straks naar buiten komt, dan spring ik op zijn nek’

Robin van Persie wist waarschijnlijk niet wat hem overkwam na afloop van een wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oekraïne. In een uitgebreid interview met Sander de Kramer vertelde de journalist aan Voetbalzone dat hij Van Persie opzocht met een team van mindervalide spelers uit Sierra Leone.

“In 2008 had ik het eenbenige team van oorlogsslachtoffers uit Sierra Leone naar Nederland gehaald”, begint De Kramer zijn verhaal. “Die jongens hadden één droom: Van Persie ontmoeten.”

“Toevallig speelde Oranje die avond een wedstrijd tegen Oekraïne”, gaat hij verder. “Ik stond met die jongens in De Kuip te wachten op Van Persie. We stonden bij een deur en ik dacht: als hij straks naar buiten komt, dan spring ik op zijn nek.”

“Ik hield die deur de hele tijd in de gaten, maar tegelijkertijd tikte er een mannetje op m’n schouder. Hij zegt tegen me hoe tof hij het vindt dat ik vroeger de daklozenkrant in Rotterdam bestierde. Hartstikke tof natuurlijk, maar ik zat er niet op te wachten.”

De Kramer vertelt verder: “Toen Van Persie de deur doorkwam, was het natuurlijk overal chaos. Die man die me op de schouder tikte riep: ‘Robin, kom eens!’ Bleek dat hij de zaakwaarnemer was van Van Persie. De jongens uit Sierra Leone zijn vervolgens allemaal met hem op de foto gegaan en hebben een topdag gehad.”

