‘Ik ben Slot alles verschuldigd. Deze trainer blijft voor mij altijd speciaal’

Dávid Hancko voelt zich als een vis in het water bij Feyenoord. De 26-jarige mandekker van de regerend landskampioen vertelt in gesprek met Voetbal International hoe gedetailleerd de Rotterdammers te werk gaan en hoe sterk zijn band met Arne Slot is. “Ik ben hem alles verschuldigd”, aldus Hancko.

De Slowaak analyseert zichzelf in gesprek met Martijn Krabbendam aan de hand van citaten. “Ik ben Simeone alles verschuldigd. Hij is de trainer die mij heeft gemaakt tot wie ik vandaag de dag ben”, klinkt het citaat van José María Giménez van Atlético Madrid over Diego Simeone, waar Hancko op reageert.

“Wat hij zegt over Simeone, kan ik zeggen over Slot”, aldus de mandekker van Feyenoord. “Deze trainer heeft mij gemaakt tot de speler die ik nu ben. Vanaf het eerste appje dat hij me stuurde toen Sparta Praag onderhandelde met Feyenoord hebben we een sterke band.” De twee clubs spraken in de zomer van 2022 lange tijd met elkaar om een akkoord te bereiken en Slot onderhield veel contact met Hancko in die periode.

“Daarmee liet hij blijken me echt te willen hebben”, vervolgt de linkspoot. “Hij riep een gevoel bij me op dat ik voor deze trainer door het vuur wilde gaan. Slot heeft mij anders naar voetbal laten kijken. Ik ben hem alles verschuldigd. Ik zeg weleens dat ik dankzij de trainer heel veel geld kan verdienen, omdat hij van mij een betere voetballer heeft gemaakt.”

Hancko verlengde zijn contract afgelopen december tot de zomer van 2028 en Slot kwam hem kort daarna feliciteren. “Hij was blij voor mij. Ik zei: ‘Ik heb dit ook gedaan vanwege u.’ Ik zeg eerlijk dat ik echt niet weet of ik me zo had kunnen ontwikkelen als ik Slot niet was tegengekomen. Deze trainer blijft voor mij voor altijd speciaal.”

“Bij Feyenoord gaat het over alles. Dus ook hoe je slaapt, of je goed slaapt en waarom wel of niet”, vertelt Hancko over de werkwijze in Rotterdam-Zuid. “Ik hoorde Santiago Gimenez zeggen dat hij na wedstrijden altijd als een baby in slaap valt. Het leven van een spits, hè. Die slapen wel als ze een paar keer hebben gescoord.”

Hancko ligt vaak tot vijf uur wakker omdat de adrenaline door zijn lichaam stroomt, vertelt hij. “Ik ben altijd zo gefocust voor een wedstrijd, dat ik er lang over nadenk en ook alweer bezig ben met de volgende.” De 35-voudig international van Slowakije werd onlangs nog in verband gebracht met Paris Saint-Germain en Liverpool, maar lijkt in januari gewoon bij Feyenoord te blijven.

