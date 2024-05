‘Ik ben bang dat Farioli met dezelfde selectie van Ajax start zoals die nu is'

Alex Kroes staat komende zomer voor een zware opgave bij Ajax. De technisch directeur liet eerder deze maand al doorschemeren dat de Amsterdammers eerst spelers gaan verkopen om daarna de transfermarkt op te gaan om versterkingen te halen. Journalist Mike Verweij verwacht daardoor dat trainer Francesco Farioli lang moet wachten om nieuwe aanwinsten te verwelkomen.

“Ajax is heel veel eigen spelers in de markt aan het zetten”, zegt de clubwatcher in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Alleen, het is een EK-jaar. Dan komt de transfermarkt altijd pas heel laat op gang. Ik ben daarom bang dat Farioli met bijna de volledige selectie aan het werk moet zoals die nu is.”

Presentator Pim Sedee vraagt zich af of het voor Ajax niet handig is om nu al spelers op te pikken, zoals een Couhaib Driouech, om de selectie op sterkte te krijgen.

“Dat is heel belangrijk”, antwoordt Verweij, die weet dat technisch directeur Alex Kroes ook zijn handen vol heeft aan het langer vastleggen van talentvolle jeugdspelers.

“Er dreigen soortgelijke situaties als bij Jorrel Hato, die ook bijna uit zijn contract liep. Ajax wil verlengen met bepaalde talenten en dat moet straks tegen de hoofdprijs. Ze proberen nu dus heel snel nog te verlengen met bepaalde jeugdspelers.”

Verweij benadrukt dat Ajax echt spelers moet verkopen. “Maar of dat heel snel gaat gebeuren… Er worden ook allerlei makelaars ingeschakeld of er interesse is voor bepaalde spelers, want Ajax wil gewoon heel snel van spelers af.”

Waar Verweij woensdag 19 juni als startdatum noemt, zei de afgezwaaide interim-trainer John van ‘t Schip na de laatste Eredivisie-wedstrijd van Ajax tegen Vitesse (2-2) dat de selectie op maandag 17 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint.

