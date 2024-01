‘Ik belde toen met Steijn. Ajax is groot, maar richt me nu op het buitenland'

Sepp van den Berg kon afgelopen zomer rekenen op interesse van Ajax, zo laat de verdediger van Liverpool weten tegenover ESPN. De 22-jarige mandekker koos echter voor een uitleenbeurt aan FSV Mainz 05, waar hij vlieguren kan maken in de Bundesliga.

Van den Berg laat weten dat hij afgelopen zomer heeft gebeld met de inmiddels ontslagen Ajax-trainer Maurice Steijn. “Het was niet heel concreet, maar er was wel interesse.”

In de ogen van Van den Berg blijft Ajax ‘een mega grote club’, maar een overgang naar de Amsterdammers lijkt niet langer een optie. “Ik heb mijn pijlen meer gericht op het buitenland. Zeker Engeland of Duitsland.”

“Als ik nu naar buiten kijk, wil ik misschien ook wel naar Italië of Spanje”, vervolgt Van den Berg. “Ik ben al van jongs af aan in het buitenland actief en zeg nooit nooit, maar ik richt me op het buitenland deze zomer."

Liverpool betaalde in de zomer van 2019 1,9 miljoen euro om Van den Berg van PEC Zwolle over te nemen. Sindsdien kwam hij tot vier optredens in de hoofdmacht van the Reds.

Liverpool verhuurde de middenvelder al drie keer. Anderhalf jaar aan Preston North End en afgelopen seizoen aan Schalke 04.

Deze jaargang koos hij dus voor een uitleenbeurt aan Mainz. Namens die Nullfünfer kwam hij tot nog toe achttien keer in actie.

