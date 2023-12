Ihattaren ziet team domineren en speelt na winterstop mogelijk Europa League

Slavia Praag heeft zich als winnaar van Groep G geplaatst voor de achtste finale van de Europa League. In eigen huis was de ploeg van trainer Jindrich Trpisovsky een maat te groot voor het Zwitserse Servette FC: 4-0. De Tsjechische formatie eindigt boven AS Roma, dat naar de play-offs van de Europa League gaat. Servette was al verzekerd van de derde plek en gaat naar de play-offs van de Conference League. Nummer vier Sheriff Tiraspol speelt na de winterstop geen Europees voetbal meer.

Slavia Praag - Servette FC 4-0

Mohamed Ihattaren maakte onlangs zijn overstap naar Slavia Praag wereldkundig, al was hij donderdagavond nog niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. De aanvallende middenvelder zag zijn ploeggenoten al binnen een half uur spelen flink uithalen. De 1-0 viel na een kwartier spelen dankzij een voltreffer van David Doudera. Tien minuten later maakte Ivan Schranz op aangeven van Conrad Wallem al de 2-0, terwijl Mojmir na precies dertig speelminuten al voor de 3-0 zorgde. Laatstgenoemde tekende op slag van het rustsignaal de eindstand aan. Na een fraaie solo maakte Mojmir met enig fortuin de 4-0.

AS Roma - Sheriff Tiraspol 3-0

Romelu Lukaku bezorgde AS Roma donderdagavond de perfecte start in het Stadio Olimpico. De aanvalsleider tekende in de elfde minuut voor de 1-0, na goed voorbereidend werk van Nicola Zalewski. Na een half uur spelen zat Roma op rozen. Andrea Belotti vond het net met een kopbal van heel dichtbij: 2-0. Roma, waar Rick Karsdorp negentig minuten speelde, maakte er ver in blessuretijd ook nog 3-0 van. Op aangeven van Lukaku scoorde Niccolò Pisilli. Het oppermachtige Roma gaat samen met groepswinnaar Slavia Praag naar de volgende ronde in de Europa League.

