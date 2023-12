‘Ihattaren praat met potentiële nieuwe club; sprak ook met Eredivisionist’

Mohamed Ihattaren is in gesprek met Slavia Praag, zo blijkt uit de Done Deal-podcast van Voetbalprimeur. Ook onthult het medium dat Ihattaren onlangs in gesprek was met Almere City over een eventuele terugkeer in het profvoetbal.

Waarom die onderhandelingen spaak zijn gelopen, wordt in de podcast niet bekendgemaakt. Wel vertelt journalist Dennie van Laar dat mensen rondom Ihattaren hem langzaam weer aan het voetballen willen krijgen.

Ihattaren werd op 12 november al gespot uit de tribunes van Almere City. De club speelde toen tegen zijn voormalig werkgever Ajax. Na een penalty in de laatste minuut speelde de promovendus met 2-2 gelijk tegen de Amsterdammers.

Uit de podcast wordt ook niet duidelijk hoe concreet de gesprekken met Slavia Praag zijn. De Utrechter zit sinds augustus zonder club, toen zijn contract bij Juventus ontbonden werd. Even leek het erop dat Ihattaren aan de slag zou gaan in Turkije bij Samsunspor.

De jeugdinternational bereikte een persoonlijk akkoord over een contract van vier jaar bij de club uit de Süper Lig, maar van een dienstverband kwam het uiteindelijk niet omdat Ihattaren met onrealistische aanvullende eisen op de proppen kwam.

De laatste keer dat er nieuws over Ihattaren was betrof het berichtgeving over de gedwongen verkoop van zijn huis in Vleuten. Twee deurwaarders legden in augustus beslag op zijn woning, omdat de 21-jarige Utrechter geen gehoor gaf aan meerdere betalingsherinneringen. Nu wordt het herenhuis in Vleuten dus geveild.

Mocht Ihattaren naar Tsjechië verkassen, wordt hij ploeggenoot van Nederlander Mick van Buren. Slavia wist donderdag nog met 2-3 te winnen van FC Sheriff en staat eerste in Groep G van de Europa League. De club is daardoor al verzekerd van de volgende ronde. In eigen land staat de club tweede, op twee punten achterstand van koploper Sparta Praag.