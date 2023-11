Ihattaren plots gespot: middenvelder aanwezig bij wedstrijd in Eredivisie

Zondag, 12 november 2023 om 15:17 • Jan Hoeksema • Laatste update: 15:21

Mohamed Ihattaren is zondagmiddag een opvallende aanwezige bij de wedstrijd tussen Almere City en Ajax. Bij ESPN was te zien hoe de middenvelder op de tribune plaatsneemt, terwijl zijn oude werkgever het op gaat nemen tegen Almere. Het is voor het eerst in lange tijd dat Ihattaren in het openbaar verschijnt.

De geboren Utrechter was te vinden tussen de thuissupporters van Almere. Het is niet duidelijk met welke reden Ihattaren bij de wedstrijd aanwezig is. Er is niks bekend over een eventuele terugkeer in het voetbal voor de linkspoot.

Mohamed Ihattaren op de tribune in Almere! ????#almaja pic.twitter.com/qZG70okcvH — ESPN NL (@ESPNnl) November 12, 2023

Ajax is een van de voormalig werkgevers van Ihattaren. Hij stond nog geen jaar onder contract bij de Amsterdammers, waarvoor hij bovendien maar één wedstrijd speelde. Dat was een invalbeurt in de verloren bekerfinale tegen PSV in 2022.

Ook kwam Ihattaren vijf keer in actie namens Jong Ajax. In die wedstrijden wist hij nadrukkelijk te overtuigen. Zo scoorde de middenvelder onder meer een hattrick tegen VVV Venlo.

Momenteel is het onduidelijk of Ihattaren überhaupt nog denkt aan een terugkeer als voetballer. De Utrechter zit sinds augustus zonder club, toen zijn contract bij Juventus ontbonden werd. Even leek het erop dat Ihattaren aan de slag zou gaan in Turkije bij Samsunspor.

De jeugdinternational bereikte een persoonlijk akkoord over een contract van vier jaar bij de club uit de Süper Lig, maar van een dienstverband kwam het uiteindelijk niet omdat Ihattaren met onrealistische aanvullende eisen op de proppen kwam.

De laatste keer dat er nieuws over Ihattaren was betrof het berichtgeving over de gedwongen verkoop van zijn huis in Vleuten. Twee deurwaarders legden in augustus beslag op zijn woning, omdat de 21-jarige Utrechter geen gehoor gaf aan meerdere betalingsherinneringen. Nu wordt het herenhuis in Vleuten dus geveild.