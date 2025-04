Ihattaren noemt zijn absolute droomclub en twijfelt dan toch

Mohamed Ihattaren mag zich dit seizoen eindelijk weer voetballer noemen. De technicus laat een uitstekende indruk achter bij RKC Waalwijk, dat hij na dit seizoen lijkt te verlaten. Waar de 23-jarige stilist uiteindelijk in zijn carrière belandt zal moeten blijken, maar hij gaat voor het het allerhoogste.

In het programma Matchday van Supergaande stelt Ihattaren dat een voetbalcarrière gek kan lopen. Zo haalt hij Ryan Gravenberch aan, die sinds dit seizoen basisspeler is bij Liverpool en plots heel veel meer waard is dan een jaar geleden.

"Ik dacht na vorig seizoen dat hij sowieso verhuurd zou worden aan West Ham United. Nu speelt hij onder Arne Slot in de basis en is hij 200 miljoen waard. Maar dat is wie hij echt is. Nu heeft hij geluk met Heitinga, met Slot."

"Maar stel je voor dat hij daar nog een jaar zou plakken. In München. Dat is hoe voetbal is, bro. Maar mensen zien dat niet." Gravenberch was bij Bayern veelal wisselspeler, net als in zijn eerste seizoen onder Jürgen Klopp. Onder trainer Slot en assistent-trainer Heitinga speelt Gravenberch vrijwel altijd.

Ihattaren wordt dan gevraagd naar zijn eigen toekomst, en waar hij zichzelf over een 'paar jaar' ziet. "Ik heb gezegd dat als ik terugkom, ik terugkom voor de top. Stapsgewijs. Uiteindelijk wil ik daar wel komen. Waar ik hoor te zijn. Binnen een paar jaar bij een club waar ik hoor te zijn."

Ihattaren wordt dan gevraagd wat zijn droomclub is. "Real, man", doelt hij zonder aarzeling op Real Madrid. Daarna schiet er toch wat twijfel in. "Real, City... Ik heb niet echt een club waarvan ik denk: daar! Top Engeland. Voor mij is top Engeland ook Arsenal en zo, hè."

"Dat vind ik clubs waarvan ik denk: oké, als ik daar kom...", aldus Ihattaren. De Utrechter ligt tot medio 2026 vast bij RKC, al lijkt hij die club, mede door zijn goede prestaties en de waarschijnlijke degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, aan het einde van het seizoen te verlaten.

Dan rest de vraag of Ihattaren later uit zou komen voor het Nederlands elftal of Marokko. Eerder verbond hij zich aan Oranje, maar tot een optreden daarvoor of Jong Oranje kwam het vooralsnog niet.

Mogelijk zien we Ihattaren in het oranje wanneer Jong Oranje komende zomer actief is op het EK in Slowakije. Ihattaren wordt gevraagd of hij mee zou willen naar dat EK. "Ja, tuurlijk. Ik kan hem nog spelen", doelt hij op zijn leeftijd (23). "Iedereen wil EK's en WK's spelen. Het zou mooi zijn."