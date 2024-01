Ihattaren lijkt serieus probleem te hebben: ‘Er kan gevangenisstraf uitrollen'

John van den Heuvel sluit vrijdag in een video-item van De Telegraaf niet uit dat Mohamed Ihattaren een celstraf moet uitzitten. De aanwinst van Slavia Praag wordt vervolgd voor een mishandeling op 11 februari 2023. Vermoedelijk gaat het om de mishandeling van zijn vriendin Yasmine Driouech.

"Zeker als er sprake is van recidive, van herhaling, kunnen er zelfs onvoorwaardelijke gevangenisstraffen uitrollen", geeft Van den Heuvel als waarschuwing mee aan Ihattaren. "Dat is ook een beetje afhankelijk van het verweer. En wat er dan precies is gebeurd. Laten we daar niet over speculeren."

"Maar het is natuurlijk wel de zoveelste kras op zijn blazoen", verwijst Van den Heuvel naar eerdere incidenten rondom Ihattaren. "En het is nooit lekker als je voor dit soort feiten voor de rechter moet komen. Dus we gaan het afwachten, en of hij wel of niet zal verschijnen, dat is ook nog lastig te zeggen."

"Hij zit daar nu in Praag inderdaad. En het zal ook afhangen van hoe het Openbaar Ministerie daar in staat", benadrukt de misdaadverslaggever. "En wat zijn advocaat daarvan zegt. Maar het is wel vervelend voor alle betrokken partijen."

Van den Heuvel sprak overigens onlangs met Ihattaren. "Het aparte is dat het helemaal geen nare jongen is. En ik geloof ook echt wel dat hij van goede wil is om iets van zijn leven te maken. En je ziet dat hij op een soort zeephelling is beland na het overlijden van zijn vader. Al is dat nooit een excuus."

"Maar daarna is het een aaneenschakeling geweest van vervelende incidenten. Misschien heeft hij niet altijd goede begeleiding gehad van zijn zaakwaarnemers", neemt Van den heuvel Ihattaren enigszins in bescherming. "En iedere keer komt er weer iets nieuws."

"En dit is wel weer een logisch gevolg van wat er vorig jaar februari is gebeurd met die mishandeling. Dan weet je als dat onderzoek is afgerond, dat dat mogelijk ook tot een strafvervolging gaat leiden. Dat lijkt nu te gaan gebeuren", is Van den Heuvel niet erg optimistisch gestemd over de kansen van Ihattaren.

Mishandelingszaak

Naast vervolging voor de vermeende mishandeling van zijn vriendin zal hij ook worden aangeklaagd voor een poging tot uitlokking van bedreiging op 7 oktober 2022. Dat bevestigen ingewijden vrijdag aan het ANP.

Het Openbaar Ministerie kan alleen zeggen dat een 21-jarige man uit Vleuten wordt vervolgd voor deze feiten en wil niet bevestigen dat het gaat om Ihattaren. Voor de zaak is nog geen zittingsdatum bekend.

Driouech deed in februari 2023 aangifte tegen Ihattaren vanwege mishandeling, maar kwam daar vervolgens op terug. Dat had echter geen invloed op de zaak tegen de voetballer. Voor het Openbaar Ministerie maakt het immers niets meer uit, want een woordvoerder liet weten dat er geen aangifte nodig is om iemand te vervolgen.

