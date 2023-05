Ihattaren lijkt Juventus-carrière met actie op Schiphol definitief te vergooien

Donderdag, 11 mei 2023 om 17:41

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Mohamed Ihattaren lijkt een carrière bij Juventus definitief uit zijn hoofd te hebben gezet. De veelbesproken aanvaller annex aanvallende middenvelder werd met zijn vrouw Yasmine gespot op Schiphol, waar hij zich tegoed deed aan een maaltijd bij McDonalds. Ihattaren oogt op beelden van het tafereel verre van fit, zoals een week geleden al duidelijk werd op zijn trouwfoto's.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mogelijk was Ihattaren onderweg naar Turijn, daar hij nog altijd onder contract staat bij Juventus. De Oude Dame zou wel bezig zijn zijn tot medio 2025 lopende verbintenis te ontbinden. Hélène Hendriks wist onlangs al te melden dat Ihattaren niet meer aan het trainen is, nadat er nog even sprake leek van een rentree. Er gaan verhalen dat Ihattaren zijn loopbaan wil beëindigen en met zijn vrouw in Dubai wil gaan wonen.