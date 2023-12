Ihattaren deelt foto presentatie en verschijnt niet alleen: ‘Stronger together’

Maandag, 4 december 2023 om 20:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:31

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mohamed Ihattaren, die spoedig terugkeert in het voetbal.

Ihattaren bevestigt zijn transfer naar Slavia Praag. Maandagavond meldde de Tsjechische club via de officiële kanalen het in ieder geval tot het einde van huidig seizoen in zee gaat met de aanvallende middenvelder.

Ihattaren is vastgelegd tot het eind van het seizoen, maar zou bij goede prestaties langer kunnen blijven. In de verbintenis is namelijk een optie voor liefst drie extra seizoenen opgenomen. Ihattaren wordt dit seizoen vooral beloond op basis van prestaties, zo meldt Slavia.

Ihattaren publiceert deelt foto’s van zijn presentatie bij zijn nieuwe club via Instagram. Op de foto’s verschijnt ook Yasmine Driouech, met wie hij in mei in het huwelijksbootje stapte. “Stronger together”, zo schrijft Driouech bij de foto van zijn presentatie, die Ihattaren via zijn Story deelt.