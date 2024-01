Ihattaren deelt eerste foto van training en plaatst veelzeggende emoji

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mohamed Ihattaren, die hard aan het trainen is om fit te raken.

Ihattaren keerde eind 2023 terug in de voetballerij. Hij tekende een contract bij het Tsjechische Slavia Praag. De voormalig middenvelder van PSV en Ajax moet eerst fit zien te raken en laat blijken daar hard mee bezig te zijn.

Ihattaren plaatst op Instagram een foto van Coach Nic, waarop hij bezig is met een krachttraining. De foto wordt begeleid met een emoji van een zandloper. Het lijkt erop dat Ihattaren traint in Dubai, daar Coach Nic veel video’s plaatst uit de stad in de Verenigde Arabische Emiraten.



