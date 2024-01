Ihattaren boezemt ontzag in bij coach: ‘Ik ga geen voorspelling doen, maar...’

Mohamed Ihattaren lijkt hard op weg naar zijn rentree op het voetbalveld. De middenvelder annex aanvaller werkt bij Slavia Praag aan een terugkeer en kan rekenen op mooie woorden van zijn coach Jindrich Trpisovsky. De Tsjechische coach is uiterst hoopvol.

Ihattaren is door Slavia vastgelegd tot het eind van het seizoen, maar zou bij goede prestaties langer kunnen blijven. In de verbintenis is namelijk een optie voor liefst drie extra seizoenen opgenomen. Ihattaren wordt dit seizoen vooral beloond op basis van prestaties, zo meldde Slavia eerder.

Trpisovsky laat op de clubsite weten dat hij hoopvol gestemd is over zijn pupil. "In een maand tijd heeft hij hard gewerkt, is hij enkele kilo’s afgevallen en heeft hij volgens tests ook veel spiermassa gewonnen", zo valt er te lezen.

"Hij gaat dagelijks samenwerken met de fitnesstrainers", vervolgt Trpisovsky. "Ons plan is om hem op een bepaald niveau te krijgen zodat hij met de A-ploeg mee kan trainen. Dat is op dit moment nog niet het geval."

Trpisovsky, die deze maand op trainingskamp is met zijn ploeg, wil geen overhaaste beslissingen nemen met Ihattaren. "Ik ga geen voorspelling doen", aldus de Tsjech. "Maar we hopen dat hij aan het eind van de winterstop iets kan doen met de A-selectie."

Ihattaren wordt volledig meegenomen in het groepsproces, zo bleek afgelopen weekend uit een Instagram-post van de club. Op foto's was te zien dat de voormalig PSV'er en Ajacied in de kleedkamer luistert naar instructies van Trpisovsky.

Slavia bereidt zich tijdens het trainingskamp voor op de tweede seizoenshelft. De eerste competitiewedstrijd is op 11 februari thuis tegen Jablonec. Voor die tijd volgen nog enkele oefenduels.

De Tsjechen gaan het vriendschappelijk opnemen tegen Sonderjyske (Denemarken), AIK Stockholm (Zweden) en Beijing Guoan (China).

