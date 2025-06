Ihattaren baalt van pijnlijke nederlaag van zijn idool: 'Ik had het graag anders gezien...'

Mohamed Ihattaren was zaterdagavond een van de toeschouwers in Ahoy tijdens GLORY 100, waar zijn goede vriend Jamal Ben Saddik in actie kwam. Het gevecht van de Belgisch-Marokkaanse zwaargewicht kickbokser liep echter uit op een domper: Ben Saddik raakte al vroeg geblesseerd aan zijn scheenbeen en kon niet verder. Ihattaren stond na afloop de camera van Sportnieuws.nl te woord.

“Ik had er superveel zin in”, vertelt de middenvelder van RKC Waalwijk over de partij.

“Alleen heeft de scheidsrechter ervoor gekozen om niet door te gaan. Ik had het graag anders willen zien, maar dit is ook hoe het soms kan aflopen in de sport. Voor mij blijft hij een winnaar.” Ben Saddik liep een diepe snee op bij een trap richting zijn tegenstander Sofian Laidouni, waarna het duel vroegtijdig werd gestaakt.

Ihattaren over zijn toekomst

De aanwezigheid van Ihattaren bij GLORY 100 leidde ook tot vragen over zijn eigen toekomst in het profvoetbal. De 22-jarige middenvelder, die niet met RKC de Keuken Kampioen Divisie in wil en zinspeelt op een transfer, blijft vaag over zijn volgende stap.

“Er is nu nog vrij weinig bekend, ook voor mij. Dat laat ik aan mijn zaakwaarnemer over", aldus Ihattaren.

Ben Saddik zei onlangs dat hij Ihattaren graag in de Belgische competitie zou zien, iets waar Ihattaren niet negatief tegenover staat. “Nederland zou top zijn, maar België is ook niet ver van waar ik nu zit,” reageert de ex-PSV'er. “Maar je weet nooit hoe het in de voetbalwereld loopt. De interesse moet er zijn en ze moeten eruit kunnen komen met mijn zaakwaarnemer. Tot die tijd zie ik wel wat er op me afkomt.”