Igor Paixão wordt intensief gevolgd en voert al gesprekken met nieuwe club over transfer

Napoli wil serieus werk gaan maken van het binnenhalen van Igor Paixão, zo schrijft de Napolitaanse krant Il Mattino vrijdag. De interesse vanuit Italië in de Feyenoorder was al sinds begin maart bekend en nu lijkt de huidige nummer twee van de Serie A vaart achter de deal te willen zetten om de concurrentie te snel af te zijn.

Komende zomer beschikt Napoli over liefst 150 miljoen euro om te besteden aan spelers. Bovendien heeft voorzitter Aurelio De Laurentiis al aangegeven dat de loonkosten mogen stijgen van 84 miljoen euro naar 100 miljoen euro.

Trainer Antonio Conte wil komende zomer minimaal zes nieuwe spelers contracteren, zo klinkt het. Empoli-verdediger Luca Marianucci gaat vrijwel zeker voor negen miljoen euro de overstap maken en ook Paixão staat hoog op het lijstje.

Volgens de berichtgeving heeft Paixão in de afgelopen dagen al contact gehad met Napoli over de persoonlijke voorwaarden. Conte is direct enthousiast en hij wil graag inzetten op Braziliaanse creativiteit op de vleugel.

Paixão maakte onder meer indruk in het Champions League-duel met AC Milan, terwijl de Braziliaan ook door afgevaardigden van Napoli bekeken werd in de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord. In die ontmoeting noteerde Paixão een hattrick.

Feyenoord haalde Paixão in de zomer van 2022 voor een bedrag van 4,5 miljoen euro naar Rotterdam. Dennis te Kloese kan hem komende zomer voor een veelvoud van dat bedrag verkopen. Volgens het Italiaanse medium wordt er 35 miljoen euro verlangd voor Paixão.

In De Kuip ligt Paixão nog tot de zomer van 2029 vast. Daarom kan Feyenoord hoog in de boom gaan zitten qua vraagprijs, terwijl Napoli echt overtuigd lijkt van de kwaliteiten van de rechtspoot.