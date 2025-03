IFAB pakt tijdrekken van doelmannen aan en introduceert totaal nieuwe spelregel

Het tijdrekken van doelmannen gaat op korte termijn anders worden bestraft. Dit heeft de International Football Association Board (IFAB) zaterdag besloten. De nieuwe spelregel in het voetbal gaat normaal gesproken met ingang van komend seizoen van kracht.

In de huidige situatie mag een doelman de bal maximaal zes seconden in zijn handen houden. Als een keeper de bal langer vasthoudt, mag de scheidsrechter besluiten om een indirecte vrije trap in het strafschopgebied toe te kennen.

Na de zomerstop zal de indirecte vrije trap in een dergelijke situatie verleden tijd zijn. In het geval van treuzelen van een doelman zal door de arbiter een hoekschop worden gegeven. Daarnaast mag een keeper de bal vanaf het seizoen 2025/26 maximaal acht seconden in zijn handen houden.

Mocht een sluitpost er toch langer dan acht seconden over doen, dan zal de betreffende scheidsrechter met zijn hand omhoog op de vingers aftellen vanaf vijf. Daarna zal een corner worden toegekend aan de andere ploeg.

De IFAB kijkt met de nieuwe spelregels overigens niet alleen naar de keepers. Vanaf 1 juli krijgt het elftal dat in balbezit was de bal toegewezen bij een scheidsrechtersbal. Mocht dat niet duidelijk zijn, dan gaat de bal naar het team dat de bal als laatste raakte.

De scheidsrechter krijgen daarnaast vanaf komend seizoen de mogelijkheid om een VAR-beoordeling mondeling toe te lichten. De assistent-scheidsrechters zullen bij een strafschop een andere positie innemen, omdat de VAR ook meekijkt.

Volgens de IFAB is het ook wenselijk dat voortaan alleen de aanvoerders de scheidsrechter mogen benaderen in bepaalde situaties. Dit alles om de communicatie te verbeteren. De diverse nieuwe regels gelden per 1 juli, maar zullen al worden gebruikt op het WK voor clubteams, dat in juni begint.