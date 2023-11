Ierse bond neemt maatregelen na dramatische kwalificatiecampagne in groep Oranje

Woensdag, 22 november 2023 om 22:07 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:21

Stephen Kenny is niet langer de bondscoach van Ierland. De nationale voetbalbond van dat land, de FAI, heeft dat woensdagavond bekendgemaakt. Kenny slaagde er niet in om de Ieren naar het EK te loodsen en dus wordt zijn contract niet verlengd.

Ierland beleefde een kansloze kwalificatiecampagne. The Boys in Green wonnen zoals verwacht tweemaal van voetbaldwerg Gibraltar (0-4, 3-0), maar verloren de rest van hun wedstrijden in Groep B van Frankrijk, Griekenland en Nederland.

“Tijdens zijn ambtsperiode hebben Stephen en zijn staf onvermoeibaar gewerkt om de juiste omgeving te creëren om de ontwikkeling van ons herenteam te ondersteunen, en we zijn enorm dankbaar voor die aanzienlijke bijdrage", vertelt de algemeen directeur van de FAI, Jonathan Hill.

"Stephen heeft ook toezicht gehouden op een belangrijke overgangsperiode voor ons nationale team en heeft een aanzienlijk aantal nieuwe en jongere spelers hun debuut gegund. Dit zal dienen als een solide platform voor degene die deze groep spelers nu vooruit helpt."

FAI-president Gerry McAnaney voegt toe: “Het bestuur en iedereen bij de FAI willen Stephen en zijn staf oprecht bedanken voor hun harde werk, professionaliteit en niet-aflatende toewijding aan het team, de fans en het Ierse voetbal. Wij wensen Stephen veel succes voor de toekomst.” De FAI maakt tevens bekend dat het de zoektocht naar een opvolger van Kenny is gestart.

Ierland maakte het Nederland met name in de thuiswedstrijd in Dublin nog lastig. Uit een strafschop kwam het land al vroeg op voorsprong, al wist het die niet tot het einde vast te houden: 1-2. In de return kwam Oranje opnieuw niet sterk voor de dag. Een treffer van Wout Weghorst zorgde voor het minimale verschil (1-0). Met die zege plaatste Oranje zich definitief voor het EK 2024.

Ierland was in 1988 voor het eerst in zijn geschiedenis aanwezig op een EK. De groepsfase was toen het eindstation. Pas 24 jaar later, in 2012, wisten de Ieren zich voor de tweede keer in de geschiedenis voor het eindtoernooi te plaatsen. Opnieuw strandden zij in de groepsfase. Vier jaar later wist de ploeg voor het eerst de knock-outfase te halen. Frankrijk bleek in de achtste finales met 2-1 te sterk, ondanks een vroege openingstreffer van Robbie Brady.