Iedereen bij Antwerp denkt al aan landstitel maar in slotfase gaat het mis

Zondag, 28 mei 2023 om 15:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:45

Royal Antwerp is er zondag niet in geslaagd om op eigen veld Belgisch kampioen te worden. De ploeg van trainer Mark van Bommel stond tegen nummer twee Union Sint-Gillis lange tijd met 1-0 voor dankzij een treffer van Vincent Janssen, maar zag de bezoekers in de slotfase langszij komen: 1-1. Antwerp kan alsnog kampioen worden als het op de slotdag van de kampioenspoule op 4 juni wint op bezoek bij Racing Genk. Dat zou dan de eerste titel worden in de clubgeschiedenis sinds 1957.

Antwerp, viermaal eerder kampioen en vanwege de oprichting in 1880 de oudste club van België, begon met Calvin Stengs, Jurgen Ekkelenkamp en Janssen aan de kraker tegen Union Sint-Gillis, waar Bart Nieuwkoop startte. Met de massale steun van het thuispubliek begon Antwerp voortvarend en de aanvallende intenties leidden al na een kwartier tot de 1-0. De opgekomen Stengs wist Janssen te bereiken in de zestien en de aanvaller knalde de bal in een keer in de linkerhoek. Er moest wel even worden gewacht op goedkeuring van de VAR, die een overtreding op Senne Lynen en eventueel buitenspel van Janssen checkte. De goal werd goedgekeurd en de fans van Antwerp konden andermaal uitbundig juichen. Stengs had voor rust zelfs voor de 2-0 kunnen zorgen op aangeven van Janssen, maar hij schoot hoog over.

JAAA! VINCENT JANSSEN! ?? De Nederlander schiet de 1-0 binnen en bij deze stand is Antwerp kampioen van België! ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #ANTUSG pic.twitter.com/rodi9VOBMT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 28, 2023

Er was na rust meer tegenslag voor Union Sint-Gillis toen Siebe Van der Heyden na een duel met Janssen een schouderblessure opliep en zichtbaar met veel pijn het veld verliet. Het werd nog erger voor de bezoekers toen Lynen Ekkelenkamp keihard van achteren neerhaalde en een directe rode kaart kreeg voorgehouden. Janssen ging niet lang daarna hard door op invaller Ross Sykes en kreeg daarvoor geel. De doelpuntenmaker liep daarbij kramp op en Van Bommel besloot direct om zijn aanvaller te wisselen. Janssen zat zichtbaar aangeslagen op de bank en moest toezien hoe zijn ploeggenoten het bijna een halfuur zonder hem moesten doen.

Ekkelenkamp miste in kansrijke positie met een volley, al stond hij op dat moment buitenspel. Van Bommel haalde de middenvelder later naar de kant en gooide onder meer Gyrano Kerk voor de leeuwen. Antwerp dacht de overwinning wel over de streep te kunnen trekken tegen het tiental, maar kwam bedrogen uit. Een schot van Cameron Puertas hobbelde via de ongelukkige Arthur Vermeeren in het doel met nog tien minuten op de klok. Kerk kwam in de slotminuut een teen te kort om de 2-1 te produceren. Er werden zes minuten bijgetrokken, maar een winnaar kwam er niet meer in Antwerpen.

De ?????????????? voor Union? ?? Lynen krijgt rood na een aanslag op de enkels van Ekkelenkamp ???? Antwerp is héél dichtbij het landskampioenschap ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #ANTUSG pic.twitter.com/g7rNCUKVJK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 28, 2023

Antwerp en Union Sint-Gillis staan nu allebei op 46 punten, al beschikt de formatie van Van Bommel over een beter doelsaldo. Daarnaast kreeg het als enige een half bonuspunt na afloop van de reguliere competitie. Het is alsnog kampioen bij winst op Racing Genk op de slotdag van de kampioenspoule op 4 juni. De titel gaat tevens naar Antwerp als men gelijkspeelt en Union Sint-Gillis eveneens een punt pakt als het dezelfde dag aantreedt tegen Club Brugge. Ook nummer drie Racing Genk kan nog kampioen worden.