Icoon van PSV lacht om Telegraaf-scoop: ‘Ingezonden stuk van Sjaak Swart?’

Maandag, 22 mei 2023 om 13:33 • Guy Habets

Willy van de Kerkhof kan zich niet voorstellen dat spelers van PSV hebben geklaagd over het functioneren van Ruud van Nistelrooij. Dat zegt de voetbalbroer, die clubicoon is in Eindhoven, in de Willy & René Podcast van Omroep Brabant. Van de Kerkhof grapt zelfs over een 'íngezonden stuk van Sjaak Swart'.

De Telegraaf meldde zaterdag dat er onenigheid bestaat binnen de technische staf van PSV en dat niet iedereen even gelukkig is over het functioneren van Van Nistelrooij. Zondag kwam daar nog het bericht overheen dat de oefenmeester ook niet goed ligt in de spelersgroep en dat meerdere spelers bij de directie hebben geklaagd over vermeende foute tactische keuzes en een gebrek aan communicatie bij Van Nistelrooij. Van de Kerkhof kan het zich amper voorstellen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Willy benadrukt dat het nieuws in een Amsterdamse krant te lezen viel. "Het lijkt mij een strategische aanval om PSV in deze fase uit elkaar te spelen. Het kan altijd gebeuren, maar ik geloof het niet. De meeste spelers zijn buitenlanders en de anderen zie ik het ook niet doen." Vervolgens moet de voormalig middenvelder lachen. "Ik denk dat het een ingezonden stuk van Sjaak Swart is, haha!"

Over het spel tegen sc Heerenveen (3-3) op zondagmiddag was de Stofzuiger niet te spreken. "PSV begon goed, maar trok zich toen terug en liet Heerenveen heerlijk in het spel komen. Hoe je voor rust die twee doelpunten weggeeft... Dat mag nooit gebeuren. Alles ging mis. In zo'n laatste minuut moet de bal gewoon de tribune in worden gejast. Je moet meedogenloos zijn en dat zijn we niet. Gelukkig wordt het nog 3-3. maar dat was het zonder Xavi Simons zeker niet meer geworden. Van Nistelrooij zei het al: te veel topspelers zijn er op de topmomenten niet."