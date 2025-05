Iconische oud-eigenaar en -voorzitter van Inter, Ernesto Pellegrini (84), overleden

Ernesto Pellegrini is zaterdag overleden. Dat meldt Inter op X. De voormalig voorzitter en eigenaar van de club is 84 jaar oud geworden. Inter speelt tijdens de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain met rouwbanden.

Pellegrini kocht Inter in 1984 en was de baas tijdens een van de succesvolste periodes in de clubhistorie.

De Milanezen wonnen meerdere hoofdprijzen onder zijn bewind. Pellegrini was bovendien verantwoordelijk voor de komst van onder anderen Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Jürgen Klinsmann en Karl-Heinz Rummenigge.

Pellegrini verkocht de club in 1995. “Hij leidde Inter elf jaar lang met wijsheid, eer en vastberadenheid en heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op onze clubgeschiedenis”, schrijft Inter op X.