Ibrahim Afellay vol lof: ‘Hij is 1 meter 20, maar een geweldige voetballer'

Ibrahim Afellay heeft genoten van het Eredivisie-duel tussen FC Utrecht en PSV (1-1). De analist van Studio Voetbal zag aan de zijde van de thuisploeg onder meer doelpuntenmaker Othmane Boussaid uitblinken. Door zijn treffer bleef PSV zondag steken op zeventien Eredivisie-zeges op rij, en werd het clubrecord uit het seizoen 1987/88 niet verbroken.

“Het was een geweldige wedstrijd. Vanaf het eerste fluitsignaal in de tweede helft zat je echt op het puntje van je stoel”, blikt Afellay terug op de vermakelijke remise in Stadion Galgenwaard. “Utrecht gooide alle schroom van zich af en ze gooiden hun hele hebben en houwen erin. Ze hebben een dikverdiend punt gepakt.”

De hoge druk van FC Utrecht tegen PSV na rust.

Afellay zag dat Utrecht PSV op het veld hoog onder druk zette. “Ze speelden een-op-een. Utrecht veroverde iedere bal in de tweede helft. En als ze dan een keer de bal verloren, zag je centrumverdediger Mike van der Hoorn ver op de helft van PSV doordekken. Hij had ook volledig grip op Luuk de Jong.”

Voor Afellay was er aan de zijde van FC Utrecht één echte uitblinker. “Boussaid was de beste man van het veld. De man is 1 meter 20 (1 meter 66, red.), maar in zijn voetbal een geweldige speler.”

Datajournalist Bart Frouws, eveneens aanwezig in het voetbalpraatprogramma van de NOS, laat vervolgens weten dat het drukzetten van Utrecht tegen PSV ook is terug te zien in de cijfers. “Alleen Feyenoord won de bal dit seizoen vaker dan FC Utrecht diep op de helft de bal van PSV. Dat deden ze heel goed.”

“PSV is goed in drukzetten, maar je zag dat ze daar niet aan toekwamen, omdat Utrecht dacht: we willen de bal niet bij ons eigen doel in de buurt hebben”, aldus Frouws. “Bovendien speelde Utrecht heel fel. Ze hebben achttien overtredingen gemaakt. Het hoogste aantal van Utrecht in een thuiswedstrijd in zes jaar tijd. PSV is het niet gewend dat ze zoveel overtredingen tegen krijgen."

FC Utrecht is inmiddels tien duels op rij in ongeslagen in competitieverband. Dankzij de zeven remises en drie overwinningen zijn de Domstedelingen opgeklommen naar de veertiende plaats in de Eredivisie.

