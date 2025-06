Khalid Boulahrouz is zich rot geschrokken van het optreden van Ian Maatsen zondag tijdens Jong Oranje - Jong Denemarken (1-2). Volgens de analist van Ziggo Sport was de relatief ervaren linkspoot ‘één van de slechtsten op het veld’ en moet hij zich schamen.

Jong Oranje kwam vlak na rust opnieuw achterstand tegen de Denen. Het doelpunt kwam mede tot stand door Maatsen, die veel te laat reageerde bij een duel op het middenveld. William Osula maakte uit die aanval zijn tweede goal van de avond.

"Niet alleen bij het tegendoelpunt, hij was ver ondermaats", oordeelt Boulahrouz keihard. "Normaal wil je de tegenstander terugduwen om hem voor je te houden. Dat doet hij niet", doelt hij op het moment voor de 1-2.

"Hier ook, speelt hij een bal recht in de voeten van de tegenstander. Die was er echt niet bij met zijn hoofd. Als je dan ook die situatie uit de eerste wedstrijd meenam, waar die goal uit viel..."

Maatsen ging tegen Jong Finland in de fout door een zeer onhandige bal te versturen op Kenneth Taylor, die op de zestien van Jong Oranje weinig kanten op kon, balverlies leed en zo de 1-0 voor de Finnen inleidde.

"Teveel momenten, hier geeft hij een corner weg, wat een halve kans zou kunnen zijn. Hier heeft hij ruzie met de bal", becommentarieert de Kannibaal enkele weinig vleiende beelden van Maatsen. "Terwijl hij wel techniek heeft."

"En bij het grote Oranje heeft hij laten zien dat hij een goede wedstrijd kan spelen op die positie (linksback, red.). En hij speelt in de Premier League. Als ik naar hem kijk, denk ik: dit heeft met intentie te maken."

"Als je zo om je heen kijkt...", vertelt Boulahrouz terwijl hij zweverig naar het plafond kijkt. "Nee! Je moet met kracht, overtuiging en energie zo'n duel aangaan. De ballen die hij inlevert... Ik ben niet eens trainer en erger me er mateloos aan. Waarom? Hij is een speler die aan de bovenkant zou moeten zitten in deze groep. En hij was misschien wel de slechtste van het veld."

"Maatsen moet zich diep schamen! Hij is in twee wedstrijden betrokken bij drie tegengoals", zegt Boulahrouz even later. "Hij voetbalt alsof hij in het Vondelpark staat. Ik mag hopen dat Maatsen zich verontschuldigt bij het eten, en zegt: 'Ik ga rusten en slapen, maar niet eten. Want dat verdien ik niet.'"