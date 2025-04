Ian Maatsen maakt eerste Premier League-goal bij grote zege op nummer drie Newcastle United

Newcastle United is zaterdagavond tegen een flinke nederlaag aangelopen in de Premier League. Op bezoek bij Aston Villa verloor de nummer drie van de Premier League met 4-1. Ian Maatsen zorgde voor één van de doelpunten. Aston Villa klimt door de zege naar de zesde plek.

Maatsen stond in de basis bij Aston Villa, terwijl Donyell Malen het moest doen met een invalbeurt. Afgelopen week stuntte de ploeg uit Birmingham nog bijna tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. De 3-2 thuiszege was net niet genoeg na de 3-1 nederlaag van een week eerder in Parijs.

Zaterdag kende Aston Villa een droomstart in eigen huis. Al na een halve minuut zette Ollie Watkins, wiens schot van richting werd veranderd door een verdediger, de 1-0 op het bord.

Niet veel later werd het bijna 2-0, maar Watkins raakte de lat. In de achttiende minuut zorgde Fabian Schär met een kopbal bij de tweede paal voor de 1-1. Opnieuw had Watkins even later pech: deze keer raakte hij de paal.

Halverwege de tweede helft werd het alsnog 2-1. Maatsen kreeg de bal op links mee van Watkins en verschalkte Nick Pope. Het was voor de linksback zijn eerste Premier League-treffer ooit.

In korte tijd besliste Aston Villa het duel daarna definitief. Dan Burn passeerde zijn eigen keeper na een lage voorzet van Jacob Ramsey (3-1) en Amadou Onana schoot de 4-1 in de bovenhoek vanaf de rand van het strafschopgebied.

Daar had Newcastle geen antwoord meer op. De bezoekers mochten zelfs blij zijn dat het niet 5-1 werd, want Ramsey raakte tien minuten voor tijd ook nog de paal.