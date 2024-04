Ian Maatsen leidt achterstand tegen Atlético Madrid in met cruciale fout

Ian Maatsen heeft woensdagavond een horrorstart beleefd in het Champions League-duel tussen Atlético Madrid en Borussia Dortmund. De linksback van de Duitsers kreeg een niet al te handige bal van Gregor Kobel en leverde daarna zomaar in bij Rodrigo De Paul. De Argentijn benutte het buitenkansje, waardoor Atlético al snel met 1-0 leidt.

Atlético begon uitstekend en fel aan de wedstrijd. Maatsen was eerst nog belangrijk door een schot van Álvaro Morata te keren, maar ging in de vierde minuut ernstig de fout in. De Nederlander werd aangespeeld door doelman Kobel en leverde zomaar in bij De Paul, die op simpele wijze voor de 1-0 tekende.

Vroooomm ?? Maatsen zet de brommer aan en voorkomt een schot van Morata! ??#ZiggoSport #UCL #ATMBVB pic.twitter.com/xJEUsnCHiP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2024

????????, Atlético komt héél snel op voorsprong! ?? Doelman Kobel speelt Maatsen op een gevaarlijke plek in en daar profiteert De Paul van: 1-0 ??#ZiggoSport #UCL #ATMBVB pic.twitter.com/E12cIRecVU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2024

