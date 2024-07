‘Champions League-deelnemer wil profiteren van twijfelend Borussia Dortmund en Ian Maatsen oppikken bij Chelsea’

Aston Villa wil Ian Maatsen deze zomer naar Villa Park halen, zo meldt kwaliteitskrant The Telegraph vrijdag. De verrassende nummer vier van de Premier League, die komend seizoen dus deelneemt aan de Champions League, ziet dat Borussia Dortmund twijfelt over de transfersom voor Maatsen. The Villans hopen daar gretig gebruik van te maken.

Chelsea heeft van Villa toestemming gekregen om te onderhandelen met spits Jhon Durán (20). De club uit Birmingham is bereid de Colombiaan te laten vertrekken voor 40 miljoen pond, omgerekend zo’n 47,5 miljoen euro. Een (groot) deel van dat geld wil Villa investeren in de komst van Maatsen.

De club van manager Unai Emery wil naast Maatsen ook Conor Gallagher overnemen van Chelsea, maar daarvoor eerst wat spelers verkopen om daadkrachtiger te kunnen zijn op de transfermarkt. De verkoop van Douglas Luiz, die voor 24 miljoen euro naar Juventus vertrekt, is daarin de eerste stap geweest.

Naast de behoorlijke transfersom ontvangt Villa ook Weston McKennie en Samuel Iling-Junior in ruil voor Luiz. De Engelse Champions League-deelnemer wil spoedig aankloppen bij Chelsea voor de diensten van Gallagher en Maatsen.

Geen langer verblijf in Dortmund?

Voor Borussia Dortmund betekent de interesse van Villa slecht nieuws.hopen Maatsen definitief over te nemen van Chelsea, maar vinden de in het huurcontract afgesproken koopoptie van 40 miljoen euro vooralsnog te gortig.zou slechts 25 miljoen euro willen betalen.

Concurrentie van een vermogende club uit de Premier League zal Chelsea’s vraagprijs voor Maatsen in ieder geval niet verlagen. Transfermarkt taxeert zijn huidige marktwaarde eveneens op 40 miljoen euro. Op Stamford Bridge ligt de Vlaardinger nog tot medio 2026 vast.

Maatsen begeeft zich momenteel in Wolfsburg, waar hij met het Nederlands elftal in voorbereiding is voor het EK. De vleugelverdediger werd vanaf zijn vakantieadres in Griekenland ingevlogen naar Duitsland na blessures voor Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners, die het prestigieuze eindtoernooi moeten missen.

