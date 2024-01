Ian Maatsen geeft héérlijke assist op Malen, die 2 keer scoort namens Dortmund

Borussia Dortmund heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de Bundesliga. Op bezoek bij FC Köln was de ploeg van Edin Terzic met 0-4 te sterk. Donyell Malen was de grote man bij BVB. Hij scoorde twee keer. Ian Maatsen gaf een mooie assist. Wout Weghorst scoorde namens Hoffenheim, maar verloor met 3-2 van SC Freiburg.

Al na twaalf minuten spelen schoot Malen zijn ploeg op voorsprong in Keulen. Julian Brandt gaf een lage corner in het strafschopgebied, waar Malen vervolgens tegenaan liep. De geslaagde ingestudeerde corner betekende de zesde competitietreffer voor Malen dit seizoen.



Na de treffer van Malen lag het spel vijf minuten stil. Supporters van beide teams gooiden met chocolademunten op het veld. Een protestactie tegen de plannen van de Duitse bond om club-overname mogelijk te maken.

Veertig seconden na rust voetbalde Köln de eerste grote kans bij elkaar. Jan Thielmann werd alleen op doelman Gregor Kobel afgestuurd, maar de Zwitser maakte zich breed en hield de poging tegen.

Luttele minuten later was Köln opnieuw dicht bij de gelijkmaker. Linton Maita haalde van de zijkant van het strafschopgebied uit en verraste zo Kobel. Tot zijn grote spijt zag hij vervolgens echter de paal in de weg staan.

Ondanks het feit dat de thuisploeg meer aandrong, kwam Dortmund tien minuten na rust op een 0-2 voorsprong. Jadon Sancho werd in de zestien naar de grond getrokken en versierde zo een strafschop. Niclas Füllkrug schoof de bal vanaf elf meter rechtsonder binnen.

Even later wist Dortmund de score nog verder uit te breiden. Maatsen veroverde de bal op eigen helft en stuurde vervolgens Malen weg met een geweldige steekpass. Malen schoof de één-op-één kans gemakkelijk binnen en maakte zo zijn tweede: 0-3.

In de extra tijd kwam Dortmund nog op een 0-4 voorsprong. Een uitstekend uitgespeelde aanval, opgezet door Maatsen en Marco Reus, werd door Youssoufa Moukoko met de scheen binnengewerkt.

FC Heidenheim – VfL Wolfsburg 1-1

Nummer tien VfL Wolfsburg ging met Václav Cerný in de basis op bezoek bij Heidenheim, de knappe nummer negen. Al na zeven minuten kwamen de bezoekers op voorsprong, en het was Cerný die de score opende. De voormalig Eredivisionist ging in het vijandelijke strafschopgebied een combinatie aan met ploeggenoot Jonas Wind en plaatste de bal uit de lucht van dichtbij in de lange hoek: 0-1. Daarmee was de Tsjech voor het tweede Bundesliga-duel op rij trefzeker, nadat hij vorige week ook al had gescoord tegen FSV Mainz 05.

Na ruim twintig minuten leek de thuisploeg op 1-1 te komen, maar de treffer van Jan Schöppner werd afgekeurd wegens buitenspel. Toch gingen beide ploegen met een gelijke stand de rust in: Moritz Jenz werkte een lage voorzet van Omar Traoré ongelukkig in eigen doel. In de tweede helft zag Heidenheim opnieuw een treffer worden afgekeurd wegens buitenspel, deze keer was Tim Kleindienst de ongelukkige. Ook daarna werd er niet meer gescoord.

SC Freiburg - TSG Hoffenheim 3-2

De thuisploeg kwam aan het einde van de eerste helft op voorsprong via Lucas Höler, die nét geen buitenspel stond en van dichtbij een voorzet van Vincenzo Grifo binnentikte. In de tweede helft werd het nog mooier voor Freiburg. Voormalig Ajacied Florian Grillitsch leed onhandig balverlies rond zijn eigen strafschopgebied, waarna Grifo profiteerde: 2-0.

Wout Weghorst zorgde er vervolgens met zijn vijfde Bundesliga-goal van het seizoen voor dat het weer spannend werd. Na terugleggen haalde de spits vanaf de rand van het strafschopgebied uit, en de bal hobbelde in de verre hoek binnen: 2-1. Na een lange bal van achteruit werd het via Maximilian Beier, die hard uithaalde, 2-2. Het leek helemaal mis te gaan voor Freiburg, dat Manuel Gulde ook nog kwijtraakte vanwege een rode kaart (twee keer geel). Toch trok de thuisploeg nog aan het langste eind: Roland Sallai maakte uit de rebound de 3-2.

