Ian Maatsen gaat in op kritiek van Ziggo Sport-analist: ‘Zulke dingen krijg je wel mee’

Ian Maatsen laat op de persconferentie na afloop van de overwinning op Jong Portugal weten dat hij de kritiek van Khalid Boulahrouz heeft gehoord. De linksback blikt ook terug op de duels tegen toptalent Geovany Quenda.

Ziggo Sport-analist Boulahrouz was na afloop van de nederlaag in de groepsfase tegen Jong Denemarken keihard voor Maatsen. “Maatsen moet zich diep schamen! Hij is in twee wedstrijden betrokken bij drie tegengoals”, zag de Kanibaal.

“Hij voetbalt alsof hij in het Vondelpark staat. Ik mag hopen dat Maatsen zich verontschuldigt bij het eten, en zegt: 'Ik ga rusten en slapen, maar niet eten. Want dat verdien ik niet.' Hij is een speler die aan de bovenkant zou moeten zitten in deze groep. En hij was misschien wel de slechtste van het veld”, analyseert de voormalig verdediger.

Maatsen laat weten dat hij de kritiek heeft meegekregen. “Zulke dingetjes krijg je wel mee. Kritiek kun je altijd krijgen. Ik loop daar ook niet van weg. Dat is ook een teken dat ik een belangrijke speler ben in dit team en dat men een bepaald verwachtingspatroon van mij heeft.”

“Dat heb ik zelf ook. Ik ben niet goed aan het toernooi begonnen, maar ik denk dat ik wel een goede reactie heb laten zien”, stelt de linksback van Aston Villa.

De linkspoot was belangrijk met een assist op matchwinnaar Ernest Poku. “We zijn geduldig gebleven, hebben hard gewerkt met elkaar, extra meters gemaakt. In de laatste minuten word je dan beloond met een doelpunt. Credits naar Poku. Thom van Bergen legde de bal goed af en ik zag wat ruimte achter de verdediging. Poku ging al in de diepte. Iedereen weet dat Poku heel snel is. Gelukkig maakte hij ’m geweldig af.”

De duels met supertalent Quenda werden op het scherpst van de snede gespeeld. “Het is een groot talent, een jongen met veel kwaliteiten aan de bal, maar het belangrijkste is om hem niet in zijn kracht te laten komen. Daarvoor moesten we ons focussen op de restverdediging. Ik denk dat dat goed gelukt is”, aldus Maatsen.