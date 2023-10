‘Hun gedrag stoort me het meeste bij Ajax, daar erger ik me echt enorm aan’

Zondag, 15 oktober 2023

Annemieke Zijerveld schrikt zich rot van het sportieve verval dit seizoen van Ajax, dat in de Eredivisie is afgezakt naar de beschamende zestiende plaats. De handen van de psycholoog van Almere City FC 'jeuken' zelfs als ze kijkt naar de zwalkende ploeg van trainer Maurice Steijn. Zijerveld constateert met name een gebrek aan leiderschap bij de gevallen topclub uit Amsterdam.

"Mijn handen jeuken als ik ze zie spelen", opent Zijerveld zondag in het programma De Perstribune van NPO Radio 1. "Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn en ik zie soms zelfs gebroken jongens. Maar waar het in mijn visie fout gaat is bij de trainer en de staf", verwijst de sportpsycholoog van de promovendus naar Steijn en zijn assistenten Hedwiges Maduro en Said Bakkati.

"Hun gedrag stoort me eigenlijk het meeste. Ik zie gewoon heel zwak leiderschap met gefrustreerd gedrag en handen voor de ogen slaan", krijgen Steijn en zijn assistenten een onvoldoende uitgedeeld. "Neerslachtig gedrag en geen leiderschap. Kijk, spelers tanken in eerste instantie vertrouwen bij een trainer en de staf als het misgaat. Je kijkt naar de bank, wat stralen ze uit? Hebben zij nog vertrouwen en hoop?"

"Daar zie ik totaal geen voortrekkersrol in en daar erger ik me echt enorm aan, als ik naar de bank kijk", herhaalt Zijerveld haar zienswijze nog maar eens. "Dan denk ik: Als je het zelf niet uitstraalt en voelt, hoe kan je het dan van de jongens verlangen?", aldus de expert op het gebied van psychologie, die Maduro goed kent door hun gezamenlijke periode bij Almere City. De rechterhand van Steijn werkte bij de club als jeugd- en assistent-trainer.

Gesprekken met Maduro

"Dat zeg ik ook tegen hem en ik hoor natuurlijk ook zijn verhaal aan. Hij heeft daar een bepaalde rol en is dan ook aan bepaalde grenzen verbonden. Hij geeft er een invulling aan waarvan hij denkt dat dat op dit moment het beste is", neemt Zijerveld Maduro enigszins in bescherming. "Maar ik denk dat het absoluut heel veel beter kan en dat zeg ik hem ook gewoon eerlijk."

Zijerveld hangt een groot deel van de sportieve malaise bij Ajax dus op aan de technische staf onder leiding van Steijn. "Iedereen kijkt natuurlijk heel erg naar de spelers, maar het begint echt met leiderschap bij de trainer en de staf. En dat is er totaal niet." De psycholoog voelt zich overigens niet direct geroepen om Ajax de helpende hand toe te steken.

"Natuurlijk zou je dat kunnen doen. Maar ik werk nu bij Almere City en daar zit ik gewoon heel erg prettig. Maar het doet gewoon pijn als ik daarnaar kijk, omdat ik weet dat je gewoon zo snel verandering kan doorvoeren. Met een beetje psychologische kennis kun je eigenlijk al heel veel resultaat boeken."

Ajax in gebreke?

"Maar het gaat niet, en daarnaast weet ik ook dat er twee mental coaches bij Ajax zitten", zegt Zijerveld tot slot van haar betoog. "Ik mag het eigenlijk niet zeggen en ik wil collega's ook niet afvallen. Maar als je de hele situatie daar ziet, dan vraag ik me echt oprecht af: wat zijn jullie aan het doen?", aldus de sportpsycholoog.