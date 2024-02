Hummels onthult de zeer opmerkelijke reactie van Bakayoko op de penalty voor PSV

Mats Hummels kan absoluut niet begrijpen hoe PSV (1-1) dinsdagavond een penalty kreeg van scheidsrechter Srdjan Jovanovic. De verdediger van Borussia Dortmund hekelt direct na afloop bij de Duitse televisie de beslissing van de Servische arbiter. "Nul procent strafschop", aldus Hummels bij Amazon Prime, dat de Champions League-rechten in Duitsland heeft.

De penalty, die uiteindelijk benut werd door Luuk de Jong, was zeer discutabel te noemen. Hummels zette een sliding in op Malik Tillman, die de bal net te ver voor zich uitspeelde. "Ik gleed naar binnen en speelde duidelijk eerst de bal", zegt Hummels.

"Daarna raak ik hem een klein beetje, maar dat hoort bij voetbal. Dus sorry, maar dit is absoluut geen penalty", vindt de 35-jarige mandekker van Dortmund.

Hummels beweert dat zelfs de spelers van PSV het geen strafschop vonden. "Johan Bakayoko lachte zich kapot op het veld. Malik Tillman lachte zich ook kapot. Ze grijnsden minutenlang naar me."

Dortmund voelde zich al eerder in het seizoen benadeeld door een arbitrale beslissing in het Champions League-toernooi. "Dit is de tweede belachelijke strafschop na die tegen Paris Saint-Germain." Na een vermeende handsbal van Niklas Süle ging de bal op de stip. Kylian Mbappé schoot raak en leidde zijn PSG zo naar een 2-0 overwinning.

"Ik begrijp niet wat de scheidsrechters op dit moment allemaal aan het doen zijn", besluit Hummels.

DOELPUNT PSV! ?? De Eindhovenaren krijgen een discutabele strafschop, maar daar zal niemand bij PSV zich druk over maken: Luuk de Jong maakt er 1-1 van! Gaat PSV deze wedstrijd nog winnen? ?? #UCL #PSVBOR pic.twitter.com/3Oe3gcVVED — VTBL ? (@vtbl) February 20, 2024

De mening van oud-scheidsrechter Thorsten Kinhöfer

Thorsten Kinhöfer, voormalig topscheidsrechter, laat aanweten te kunnen leven met de penalty voor PSV. "Voor mij is de strafschop absoluut gerechtvaardigd", aldus de oud-scheidsrechter. "Hummels raakt de bal minimaal, maar raakt de tegenstander veel meer."