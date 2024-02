Hummels meldt zich direct na wedstrijd tussen PSV en Dortmund woedend op X

Mats Hummels is absoluut niet te spreken over de arbitrage die de wedstrijd tussen PSV en Borussia Dortmund (1-1) in goede banen moest leiden. Op X reageert hij woedend op de door Srdjan Jovanovic gegeven strafschop.

"Twitter (voormalige naam van platform X, red.) wacht erop, en Twitter zal het krijgen", begint de centrumverdediger zijn tirade op cynische wijze. "Wat een grap van een penalty tegen ons!"

Twitter waits for it. Twitter gets it. What a joke of a penalty against us. Again! I cannot believe there can be decisions like today or against Chelsea or PSG with the VAR. — Mats Hummels (@matshummels) February 20, 2024

"Ik kan beslissingen als die van vandaag niet geloven", vervolgt de oudgediende. Hummels verwijst in zijn tweet uiteraard naar het penaltymoment, waarbij hijzelf een sliding in de zestien inzette. De mandekker speelde de bal voor de voeten van Malik Tillmann weg en schampte de Amerikaan daarna op zijn voet.

Scheidsrechter Jovanovic twijfelde echter niet en legde de bal onverbiddelijk op de stip. Ook de videoscheidsrechter greep niet in, waarna Luuk de Jong het cadeautje maar al te gretig uitpakte en zo de eindstand bepaalde op 1-1.

DOELPUNT PSV! ??



De Eindhovenaren krijgen een discutabele strafschop, maar daar zal niemand bij PSV zich druk over maken: Luuk de Jong maakt er 1-1 van!



Gaat PSV deze wedstrijd nog winnen? ?? #UCL #PSVBOR pic.twitter.com/3Oe3gcVVED — VTBL ? (@vtbl) February 20, 2024

Na afloop voelden de PSV'ers zich ook gezegend door de makkelijk gegeven strafschop. De Jong noemde de strafschop 'discutabel', waarna Joey Veerman zich al liet ontvallen dat PSV 'de VAR nu een keer mee had'.

In zijn tweet verwijst de stopper ook naar penalty's tegen Chelsea en Paris Saint-Germain. Tegen Chelsea (vorig seizoen) was Danny Makkelie de boosdoener in Hummels' ogen. Hij liet na ingrijpen van de VAR een gemiste strafschop overnemen, die resulteerde in een doelpunt en een 2-0 verlies inleidde.

Ook na de wedstrijd tegen PSG in de groepsfase van de Champions League voelde Hummels zich benadeeld. Na een vermeende handsbal van Niklas Süle ging de bal op de stip. Kylian Mbappé schoot raak en leidde zijn ploeg zo naar een 2-0 overwinning.

Ook toen meldde Hummels zich kwaad op X. "Een slechte wedstrijd van ons en een verdiende overwinning van PSG. Maar de scheidsrechters hielpen niet met veel slechte beslissingen zoals de penalty."

Bad performance from us with a deserved win for PSG. Still the ref didnt help today, a lot of bad decisions like the penalty call. So them and us have to improve for the second game. — Mats Hummels (@matshummels) September 19, 2023

