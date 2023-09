Huizenjacht afgerond: Lionel Messi koopt deze enorme villa van 10 miljoen euro

Dinsdag, 12 september 2023 om 21:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:34

Lionel Messi mag zich eigenaar noemen van een gigantische villa in Florida ter waarde van 10 miljoen euro. De riante villa ligt aan het water in een zogeheten gated community in Fort Lauderdale, een stad ten noorden van Miami. Alleen inwoners en gasten krijgen toegang tot de Bay Colony.

Messi werd begin vorige maand samen met zijn vrouw Antonella en hun drie zoons gefotografeerd toen ze op huizenjacht waren in Fort Lauderdale. De stad staat bekend om zijn parelwitte stranden en vele havens en wordt in de volksmond ook wel het Venetië van Amerika genoemd vanwege het uitgebreide kanalennetwerk. In de stad zijn liefst 500 kilometer aan riviertjes en kanaaltjes te vinden.

De door Messi gekochte woning is niet op de publieke markt voor verkoop terechtgekomen. De makelaar was het koppel Samuel en Donna Simpkin, die samen voor het bureau Compass werken. Het bedrijf heeft een deal met Inter Miami en helpt de nieuwe spelers van de club uit Florida altijd aan een nieuw huis.

De villa van Messi telt 8 slaapkamers, 10 badkamers, 3 garages, een wellnessruimte, een fitness, een buitenzwembad en een 51 meter brede tuin die uitkijkt op het water. De verkopers, John en Stacy Dickerson, betaalden in mei 2022 zelf 8,4 miljoen euro voor de woning.