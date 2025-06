Relatie met directeur Ajax bracht huisjurist versneld binnen bij Feyenoord

Joris van Benthem stond Feyenoord als huisjurist regelmatig bij in tuchtzaken, en vaak ook met succes. De ervaren jurist was jarenlang als lid verbonden aan voetbalclub VOC uit Rotterdam en geeft in een interview met twee jeugdige leden een inkijkje in zijn werk als advocaat en zijn band met Feyenoord.

Van Benthem benadrukt in het vraaggesprek dat hij altijd al interesse had in Feyenoord. De 55-jarige advocaat beschrijft op welke enigszins opvallende manier hij uiteindelijk in De Kuip terechtkwam, nadat hij reeds stage had gelopen in Rotterdam-Zuid.

''Nadat ik advocaat was geworden werd de algemene directrice (Nicole Edelenbos, red.) bij Feyenoord ontslagen. Zij kreeg namelijk een relatie met de Ajax-directeur!'', graaft Van Benthem in zijn geheugen. ''Dat zorgde voor op zijn zachtst gezegd een vertroebelde arbeidsrelatie en toen werd ze ontslagen.''

''Maar zij deed ook de juridische zaken dus hadden ze daarvoor iemand nodig. Ze wisten dat ik advocaat was, dus hebben ze mij gebeld want door die stage kenden ze mij al'', aldus de ervaren advocaat, die regelmatig successen boekte in tuchtzaken omtrent spelers van Feyenoord.

''Michiel Kramer had twee keer een rode kaart gekregen. En één keer hebben we kunnen zorgen dat hij werd vrijgesproken. Dat vonden de supporters natuurlijk geweldig. Ik zag zelfs shirts met mijn naam en nummer 13. Ik werd gezien als de 13e man'', geeft Van Benthem een voorbeeld van een tuchtzaak met een bevredigende afloop.

Van Benthem onderhoudt een goede band met de spelers van Feyenoord, maar weet ook dat het contact puur zakelijk is. ''Sommige spelers zijn altijd wel gezellig om even mee te babbelen. Bijvoorbeeld Igor Paixão, hij is altijd vrolijk en je kan er lekker mee lachen. Dat vind ik mooi.''

Dat er weleens kritiek is op zijn werk, neemt de huisjurist van Feyenoord voor lief. ''Als ik negatieve kritiek krijg waar je niks aan hebt, trek ik mij er niet zoveel van aan. Dat is denk ik ook het beste wat je dan kan doen. Je moet bij dit werk wel tegen kritiek kunnen en niet denken dat je altijd geliefd bent.''