Huilende spelers in Waalwijk: doelman Etienne Vaessen lijkt ernstig gewond

Zaterdag, 30 september 2023 om 22:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:29

Etienne Vaessen lijkt zeer ernstig gewond. De doelman van RKC Waalwijk werd in de slotfase van de wedstrijd tegen Ajax hard geraakt door Brian Brobbey, die net te laat bij de bal was. Direct was duidelijk dat de situatie zeer ernstig is. De spelers van RKC vormden een cirkel om hun doelman heen, om zo het zicht te ontnemen en de medici hun werk te laten doen. De wedstrijd is definitief gestaakt bij een 2-3 voorsprong voor Ajax. Er waren nog zo'n vijf minuten te spelen.

ESPN toonde uit respect voor Vaessen geen enkele herhaling van het moment. Brobbey werd in beeld gebracht terwijl de spits van Ajax een schietgebed bracht voor de keeper. De spelers van RKC zijn zichtbaar zwaar aangeslagen en geëmotioneerd. Vaessen is op een brancard weggedragen richting de catacomben. Door een doek werd het zicht onttrokken, terwijl de geblesseerde keeper werd weggedragen.

Vaessen is hard tegen het hoofd geraakt. "We zagen net hier achter de schermen een herhaling, hij lag er echt slecht bij", zo spreekt Marciano Vink zijn vrees uit in de studio van ESPN. Vink is zichtbaar aangeslagen. "Keepers gooien zich er vaak met hun hele hebben en houden voor. Soms zitten er dit soort ongelukkige momenten bij. Dat is gewoon kut."

ESPN-verslaggever Cristian Willaert schrok toen er een defibrillator het veld op werd gebracht. Willaert weet niet of het reanimatie-apparaat daadwerkelijk is gebruikt. "Ik ben geen dokter en ik weet ook absoluut niet wat de toestand is van Vaessen", verzekert de verslaggever vanaf de zijlijn in het Mandemakers Stadion. "Iedereen is enorm geschrokken. Ikzelf ook. Het heeft geen zin om te speculeren, maar het lijkt wel ernstig."