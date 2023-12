Huilende Sarr verlaat veld op dramatische wijze bij zege voor Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur heeft 2023 besloten met een overwinning. Op oudejaarsdag waren the Spurs met 3-1 te sterk voor het dappere Bournemouth. Het duel werd overigens een deceptie voor de trefzekere Pape Sarr, die het veld in tranen verliet en vermoedelijk de Afrika Cup zal missen. Met de driepunter nadert de ploeg van manager Ange Postecoglou, die 39 punten verzamelde en vijfde staat, nummer vier Arsenal (40 punten) op de ranglijst. Manchester City (40 uit 19), Aston Villa (42 uit 20) en Liverpool (42 uit 19) staan nog boven Tottenham.

Andoni Iraola had een basisplek ingeruimd voor Justin Kluivert, terwijl ook voormalig Feyenoorders Marcos Senesi en Luis Sinisterra als basisspelers aan de aftrap verschenen. Bij Tottenham ontbrak de langdurig geblesseerde Micky van de Ven.

De thuisploeg begon uitstekend aan de wedstrijd, want de openingstreffer werd al in de negende speelminuut gevonden. Doelman Neto leverde de bal in bij de tegenstander na een ongelukkige uittrap, waarna Giovani Lo Celso kon overnemen. De Argentijn legde vervolgens af op Sarr, die vanaf de rand van het zestienmetergebied raak schoot: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De doelpuntenmaker moest na een half uur spelen het veld noodgedwongen verlaten. Sarr raakte ogenschijnlijk zwaar geblesseerd en liep in tranen richting de catacomben. De verwachting is dat de Senegalees international de Afrika Cup moet laten schieten.

Na de 1-0 was het Bournemouth dat het spel dicteerde in het Tottenham Hotspur Stadium. Onder meer Kluivert en Dominic Solanke kregen diverse mogelijkheden om de gelijkmaker aan te tekenen, maar het ontbrak de aanvallers aan scherpte in de afronding.

Hoewel Bournemouth lange tijd zeer gevaarlijk bleef, kon Tottenham profiteren van de ruimtes in de achterhoede van de opponent. Zeven minuten na rust hielp Richarlison nog een grote kans om zeep na een counter uit het boekje, maar ruim een kwartier voor tijd werd de bevrijdende 2-0 wel gevonden.

Lo Celso had een perfecte dieptepass in huis op Son Heung-min, die ijzig kalm bleef in het strafschopgebied en op overtuigende wijze afrondde. De beslissing viel enkele minuten later, toen Richarlison een voorzet van Brennan Johnson binnentikte: 3-0. Invaller Alex Scott bezorgde Bournemouth in de slotfase nog de eretreffer (3-1), maar de zege van Tottenham kwam niet meer in gevaar.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties