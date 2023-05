Huilende Antony wordt omringd door ploeggenoten en verlaat veld per brancard

Donderdag, 25 mei 2023 om 21:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:22

Antony heeft het Premier League-duel met Chelsea vroegtijdig moeten staken. Bij een 1-0 voorsprong maakte Trevoh Chalobah een harde overtreding op de Braziliaan, die aangeslagen bleef liggen en per brancard van het veld gedragen werd. Op zaterdag 4 juni speelt Manchester United de FA Cup-finale tegen Manchester City en het is nog maar de vraag of Antony daarbij aanwezig kan zijn.

In de openingsfase kreeg Mykhaylo Mudryk al een grote kans om te scoren. De Oekraïener werd in vrijstaande positie gevonden in het strafschopgebied, maar miste de bal op het beslissende moment volledig. Dat kwam the Blues duur te staan, want de eerste kans aan de andere kant van het veld was wel meteen raak. Een fraai aangesneden vrije trap van Christian Eriksen werd met het hoofd tot doelpunt gepromoveerd door Casemiro, die dat net niet in buitenspelpositie deed. Na lang beraad liet de VAR het doelpunt dan ook staan: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de 23ste speelminuut ging het mis voor Antony. Chaloba maakte op de rand van het zestienmetergebied een ogenschijnlijk zuivere tackle op de vleugelaanvaller, die echter aangeslagen bleef liggen. Al snel moest het medische team te hulp schieten en ook bezorgde ploeggenoten kwamen om Antony heen staan. Hij bleek niet verder te kunnen en verliet met zijn handen voor het gezicht per brancard het veld. Marcus Rashford was zijn vervanger.