Dean Huijsen vertrekt bij Juventus en is op drie na duurste Nederlandse tiener ooit

Dean Huijsen gaat zijn carrière vervolgen bij Bournemouth, zo meldt Fabrizio Romano donderdag. De Premier League-club heeft een akkoord bereikt met Juventus over een transfersom van achttien miljoen euro en er ligt een vijfjarig contract klaar voor de negentienjarige verdediger.

Alle plooien zijn gladgestreken en alle partijen zijn akkoord over de voorwaarden rond de deal. Alleen de medische keuring, die later deze week plaatsvindt, staat een definitieve overstap nog in de weg.

Bournemouth maakt een vaste transfersom van vijftien miljoen euro over naar Juventus en dat bedrag kan door middel van bonussen nog oplopen tot achttien miljoen euro. La Vecchia Signora heeft ook een doorverkooppercentage van onbekende hoogte weten te bedingen.

Huijsen werd eerder ook gelinkt aan onder meer VfB Stuttgart, Paris Saint-Germain en VfL Wolfsburg. In Turijn lag de 1,97 meter lange verdediger nog tot medio 2028 vast. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op circa 10 miljoen euro.

Juventus moest Huijsen zo snel mogelijk verkopen, zodat er geld vrij zou komen voor de inkomende transfers van Jean-Clair Todibo (OGC Nice) en Oranje-international Teun Koopmeiners (Atalanta). Naast Huijsen mogen ook Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani en Matias Soulé op zoek naar een nieuwe werkgever.

Bij Bournemouth kan Huijsen achterin samenspelen met voormalig Feyenoorder Marcos Senesi (27), die een belangrijke rol heeft onder manager Andoni Iraola. Met Ilya Zabarnyi (21) heeft de Engelse club ook al een andere talentvolle verdediger onder contract staan.

Huijsen wordt de op drie na duurste Nederlandse tiener ooit. Alleen voor Matthijs de Ligt (85,5 miljoen euro), Bart Verbruggen (20 miljoen) en Ryan Gravenberch (18,5 miljoen) werd meer betaald. Arjen Robben vertrok in 2004 voor 18 miljoen euro van PSV naar Chelsea. Huijsen is overigens geboren in Amsterdam, maar hij heeft onlangs besloten zijn interlands voor Spanje te gaan spelen.