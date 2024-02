Huijsen stoomt op vanaf middenlijn, maakt fenomenale goal en juicht als Ronaldo

Dean Huijsen heeft zondag op werkelijk schitterende wijze gescoord voor AS Roma in het duel met Frosinone. Tien minuten voor rust kreeg hij de bal op de middenlijn, waarna hij ruimte zag om op te komen. Hij brak door tot aan de rand van het zestienmetergebied en schoot vervolgens raak met een harde pegel: 0-1. Het was voor de Nederlander de tweede competitietreffer in het shirt van Roma.

??????????! Wat een streep van Dean Huijsen ?? De jonge Nederlander schiet Roma fantastisch op voorsprong ?#ZiggoSport #SerieA #FrosinoneRoma pic.twitter.com/ZLGEIAuBEH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 18, 2024

