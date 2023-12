Hugo Lloris na 444 duels voor Tottenham Hotspur hard op weg naar nieuwe club

Hugo Lloris lijkt zijn carrière te gaan vervolgen in de Verenigde Staten. Journalisten Fabrizio Romano en Paul O'Keefe melden dat Tottenham Hotspur, de werkgever van de Fransman, in vergevorderde onderhandelingen is met het nadrukkelijk geïnteresseerde Los Angeles FC. Lloris zelf nadert ook een akkoord met de Amerikanen.

Lloris verliet Olympique Lyon in de zomer van 2012 voor een avontuur in de Premier League bij Tottenham. De Fransman was jarenlang de onbetwiste nummer één onder de lat en was zelfs enige tijd aanvoerder van het team. 444 keer droeg Lloris tot op heden het shirt van de Londenaren en daar gaat het naar alle waarschijnlijkheid ook bij blijven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Aan het einde van vorig seizoen maakte Lloris duidelijk dat hij een nieuwe uitdaging aan wilde gaan. De club gaf de 37-jarige routinier afgelopen zomer de kans om te vertrekken, maar daar kwam het niet van. The Spurs bereidden zich vast op het vertrek van Lloris voor met het aantrekken van Guglielmo Vicario, die overkwam van Empoli.

Tottenham was niet blij dat Lloris niet vertrok. De club was van mening dat hij genoeg tijd had om een transfer te bewerkstelligen. Meerdere keren leek hij ook te vertrekken. Zo leek de 145-voudig international de nummer één kandidaat om aan de slag te gaan bij Internazionale, maar de Milanezen gingen uiteindelijk in zee met Yann Sommer na het vertrek van André Onana naar Manchester United.

Lloris, die nog tot medio 2024 vastligt in Londen, kwam op 23 april voor het laatst in actie. In de wedstrijd tegen Newcastle United (6-1), waarin the Magpies al na twintig minuten een 5-0 voorsprong hadden gepakt, werd Lloris in de rust wegens een blessure naar de kant gehaald. Het seizoen zat erop en na de mislukte transferzomer traint Lloris nu nog wel mee bij Tottenham, maar wedstrijden zitten er niet in.

LAFC lijkt nu uitkomst te bieden voor zowel Lloris als Tottenham. De Engels club heeft het groene licht al gegeven, waardoor het nu aankomt op de onderhandelingen tussen Lloris en de club uit Los Angeles. De verwachting is dat de partijen spoedig tot een akkoord gaan komen, waarmee er een (voorlopig) einde zou komen aan de imposante loopbaan van Lloris in Europa.

Lloris' vervanger Vicario heeft in de eerste seizoenshelft laten zien een uitstekende aankoop te zijn. De Italiaan is de onbetwiste nummer één onder de lat bij Tottenham, dat mede dankzij de vaak cruciale 27-jarige goalie vijfde staat in de Premier League.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties